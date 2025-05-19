android-1.ru / Игры / Симуляторы / Мой город : Остров (Мод, Много денег)
Мой город : Остров (Мод, Много денег)

Мой город : Остров (Мод, Много денег) 1.3.107

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.3.107
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Nexelon inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:01
Требуется места:
≈ 50 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
829
Скриншоты
Описание

Постройте свой собственный город со всеми необходимыми удобствами в любое время! Интерес: Вы когда-нибудь хотели жить в своем собственном изолированном раю? Что ж, теперь вы можете это сделать с In My City: Island! Этот градостроительный симулятор дает вам возможность создать идеальный образ жизни на острове, от строительства собственного дома до максимального использования окружающих природных ресурсов.


Благодаря уникальной 3D-графике, режиму симуляции и реалистичным миссиям In My City: Island даст вам полный контроль над вашим личным островом. Стать мастером-архитектором в игре In My City: Island и построить колоссальный город на острове для себя! In My City: Island с различными уровнями сложности и задачами по строительству, основанными на времени, займет вас как настоящего градостроителя.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Деньги всегда увеличиваются

Бриллианты всегда растут

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Мой город : Остров (Мод, Много денег) v1.3.107 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Мой город : Остров (Мод, Много денег) 50 Мб Ссылка 2 50 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Mr Love: Queens Choice (Полная версия)
Mr Love: Queens Choice (Полная версия)
Version: 1.18.0126
Вы бы продали свою душу? 2 (Мод, Премиум выборы)
Вы бы продали свою душу? 2 (Мод, Премиум выборы)
Version: 1.1.609
Huellitas Mágicas 2 - Otome (Полная версия)
Huellitas Mágicas 2 - Otome (Полная версия)
Version: 1.7.5
Kotodama Diary (Мод, Много денег)
Kotodama Diary (Мод, Много денег)
Version: 3.19.0
FINAL FANTASY BE:WOTV (Мод, Урон)
FINAL FANTASY BE:WOTV (Мод, Урон)
Version: 11.3.6
Work From Home 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Work From Home 3D (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2021.4.10
Stickman Dismount Simulator 3D (Мод, Много монет)
Stickman Dismount Simulator 3D (Мод, Много монет)
Version: 1.04
Гоночная машина
Гоночная машина
Version: 1.6

Отзывы о Мой город : Остров (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив