Описание

Постройте свой собственный город со всеми необходимыми удобствами в любое время! Интерес: Вы когда-нибудь хотели жить в своем собственном изолированном раю? Что ж, теперь вы можете это сделать с In My City: Island! Этот градостроительный симулятор дает вам возможность создать идеальный образ жизни на острове, от строительства собственного дома до максимального использования окружающих природных ресурсов.





Благодаря уникальной 3D-графике, режиму симуляции и реалистичным миссиям In My City: Island даст вам полный контроль над вашим личным островом. Стать мастером-архитектором в игре In My City: Island и построить колоссальный город на острове для себя! In My City: Island с различными уровнями сложности и задачами по строительству, основанными на времени, займет вас как настоящего градостроителя.