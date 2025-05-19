Мой город : Остров (Мод, Много денег) 1.3.107
Постройте свой собственный город со всеми необходимыми удобствами в любое время! Интерес: Вы когда-нибудь хотели жить в своем собственном изолированном раю? Что ж, теперь вы можете это сделать с In My City: Island! Этот градостроительный симулятор дает вам возможность создать идеальный образ жизни на острове, от строительства собственного дома до максимального использования окружающих природных ресурсов.
Благодаря уникальной 3D-графике, режиму симуляции и реалистичным миссиям In My City: Island даст вам полный контроль над вашим личным островом. Стать мастером-архитектором в игре In My City: Island и построить колоссальный город на острове для себя! In My City: Island с различными уровнями сложности и задачами по строительству, основанными на времени, займет вас как настоящего градостроителя.
МОД МЕНЮ
Деньги всегда увеличиваются
Бриллианты всегда растут
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.