Critter Craft: Your Ultimate Monster Adventure — это увлекательная мобильная RPG, которая перенесёт вас в яркий мир приключений, испытаний и сокровищ. Исследуйте заколдованные земли, где на каждом шагу вас ждут захватывающие открытия и неожиданные встречи.
Собирайте очаровательных тварей, которые станут вашими верными спутниками в квесте. Объединяйте их силы, побеждайте врагов и раскройте тайны магических миров. Critter Craft — это не только игра, но и захватывающее путешествие, где каждое действие приближает вас к вершине мастерства и славе. Начните своё приключение уже сегодня!
1. Увеличение золота – (в начале игры вы получите 50 тыс. золота)
2. Бесплатное улучшение навыков
3. Более высокая цена продажи – (при продаже рунического предмета он будет стоить 50 тыс. золота)
4. Бесплатное повышение уровня
Скачать CritterCraft Chronicles (Мод, Много золота) v0.5.0 MOD APK
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