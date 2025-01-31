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CritterCraft Chronicles (Мод, Много золота)

CritterCraft Chronicles (Мод, Много золота) 0.5.0

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Версия:
0.5.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Arizona GS
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
99
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Описание

Critter Craft: Your Ultimate Monster Adventure — это увлекательная мобильная RPG, которая перенесёт вас в яркий мир приключений, испытаний и сокровищ. Исследуйте заколдованные земли, где на каждом шагу вас ждут захватывающие открытия и неожиданные встречи.


Собирайте очаровательных тварей, которые станут вашими верными спутниками в квесте. Объединяйте их силы, побеждайте врагов и раскройте тайны магических миров. Critter Craft — это не только игра, но и захватывающее путешествие, где каждое действие приближает вас к вершине мастерства и славе. Начните своё приключение уже сегодня!


Информация о модах

1. Увеличение золота – (в начале игры вы получите 50 тыс. золота)

2. Бесплатное улучшение навыков

3. Более высокая цена продажи – (при продаже рунического предмета он будет стоить 50 тыс. золота)

4. Бесплатное повышение уровня

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 Теги темы: Много золота

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Скачать CritterCraft Chronicles (Мод, Много золота) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб

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