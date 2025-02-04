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Panda Master: Legend of Stick (Мод, Режим бога)

Panda Master: Legend of Stick (Мод, Режим бога) 0.3.4

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Версия:
0.3.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 179 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
116
Скриншоты
Описание

Panda Master: Legend of Stick — это увлекательная мобильная экшн-игра, где вы примерите роль детёныша панды с удивительным талантом к боевым искусствам. Когда бамбуковый лес оказывается под угрозой, ваш герой должен освоить кунг-фу и принять вызов, чтобы стать Повелителем панд и защитить свой дом!


Испытайте тренировки кунг-фу и овладейте искусством боя. С помощью простого управления смахиванием и касанием изучайте мощные движения, тренируйтесь с манекенами и открывайте новые комбо. Разблокируйте уникальные стили кунг-фу, каждый из которых предоставляет особые преимущества. Экспериментируйте с техниками и создайте свой путь к званию мастера боевых искусств в Panda Master: Legend of Stick!


Информация о модах

Режим Бога

Один удар

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 Теги темы: Режим бога

Скачать Panda Master: Legend of Stick (Мод, Режим бога) v0.3.4 MOD APK

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Скачать Panda Master: Legend of Stick (Мод, Режим бога) 179 Мб Ссылка 2 179 Мб

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