Версия:
0.3.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MGIF
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 179 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
116
Описание
Panda Master: Legend of Stick — это увлекательная мобильная экшн-игра, где вы примерите роль детёныша панды с удивительным талантом к боевым искусствам. Когда бамбуковый лес оказывается под угрозой, ваш герой должен освоить кунг-фу и принять вызов, чтобы стать Повелителем панд и защитить свой дом!
Испытайте тренировки кунг-фу и овладейте искусством боя. С помощью простого управления смахиванием и касанием изучайте мощные движения, тренируйтесь с манекенами и открывайте новые комбо. Разблокируйте уникальные стили кунг-фу, каждый из которых предоставляет особые преимущества. Экспериментируйте с техниками и создайте свой путь к званию мастера боевых искусств в Panda Master: Legend of Stick!
Информация о модах
Режим Бога
Один удар
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Скачать Panda Master: Legend of Stick (Мод, Режим бога) v0.3.4 MOD APK
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