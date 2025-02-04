Описание

Panda Master: Legend of Stick — это увлекательная мобильная экшн-игра, где вы примерите роль детёныша панды с удивительным талантом к боевым искусствам. Когда бамбуковый лес оказывается под угрозой, ваш герой должен освоить кунг-фу и принять вызов, чтобы стать Повелителем панд и защитить свой дом!





Испытайте тренировки кунг-фу и овладейте искусством боя. С помощью простого управления смахиванием и касанием изучайте мощные движения, тренируйтесь с манекенами и открывайте новые комбо. Разблокируйте уникальные стили кунг-фу, каждый из которых предоставляет особые преимущества. Экспериментируйте с техниками и создайте свой путь к званию мастера боевых искусств в Panda Master: Legend of Stick!