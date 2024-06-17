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Soul Light: Idle RPG Fairy war (Мод Меню)

Soul Light: Idle RPG Fairy war (Мод Меню) 1.8.0

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ACTIONFIT Inc.
Версия:
1.8.0
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
146

Вы сможете нанимать новых героев, улучшать их навыки и экипировку, чтобы увеличить шансы на победу в сражениях. Каждый герой имеет свои уникальные способности, которые можно сочетать и использовать стратегически для достижения успеха. Специальные квесты и испытания помогут вам заработать улучшения и ресурсы для развития вашего отряда.


Автосражения в автономном режиме позволят вашим героям сражаться даже тогда, когда вы не играете, что позволит им продолжать бороться и зарабатывать опыт и награды. Со временем, укрепляйте своих героев, чтобы справиться с более мощными противниками и одолеть грозных боссов. Soul Light предлагает захватывающий игровой процесс, который идеально подходит для игры на ходу. Наслаждайтесь глубокой системой развития, сбором легендарных героев и захватывающими сражениями в этой казуальной ролевой игре. Создайте свою мечту команду и сразитесь с демоническими силами в эпической войне!


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОДОВ

Режим бога

Неограниченное бесплатное потребление монет + рубин

 Теги темы: Мод меню, Режим бога

Скачать Soul Light: Idle RPG Fairy war (Мод Меню) 1.8.0 взлом

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Скачать Soul Light: Idle RPG Fairy war (Мод Меню) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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