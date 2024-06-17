Вы сможете нанимать новых героев, улучшать их навыки и экипировку, чтобы увеличить шансы на победу в сражениях. Каждый герой имеет свои уникальные способности, которые можно сочетать и использовать стратегически для достижения успеха. Специальные квесты и испытания помогут вам заработать улучшения и ресурсы для развития вашего отряда.





Автосражения в автономном режиме позволят вашим героям сражаться даже тогда, когда вы не играете, что позволит им продолжать бороться и зарабатывать опыт и награды. Со временем, укрепляйте своих героев, чтобы справиться с более мощными противниками и одолеть грозных боссов. Soul Light предлагает захватывающий игровой процесс, который идеально подходит для игры на ходу. Наслаждайтесь глубокой системой развития, сбором легендарных героев и захватывающими сражениями в этой казуальной ролевой игре. Создайте свою мечту команду и сразитесь с демоническими силами в эпической войне!