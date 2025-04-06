android-1.ru / Игры / Приключения / Idle Dragons (Мод Меню)
Idle Dragons (Мод Меню)

惡龍鬥勇者：放置RPG 1.0.4

Мод меню
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Shimmer Studio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36
Скриншоты
Описание

Idle Dragons приглашает вас взять на себя роль могущественного злого дракона, защищающего Остров Дракона от вторжения отважных людей, стремящихся завладеть его богатствами и тайнами. Вашей задачей будет объединиться с другими драконами, чтобы защитить сокровища и свой дом от захватчиков.


Выбирайте своего дракона из множества вариантов, каждый из которых обладает уникальными навыками. Улучшайте своего защитника с помощью мощного снаряжения и новых способностей, чтобы стать самым сильным драконом. Idle Dragons предлагает увлекательный геймплей и захватывающее приключение, где вы докажете, что земля драконов — не место для захватчиков!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Бесплатная покупка в приложении

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Dragons (Мод Меню) v1.0.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Idle Dragons (Мод Меню) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
CritterCraft Chronicles (Мод, Много золота)
CritterCraft Chronicles (Мод, Много золота)
Version: 0.7.1
Death Knight (Мод Меню)
Death Knight (Мод Меню)
Version: 0.0.4
Ball V - Red Boss Challenge (Мод, Без рекламы)
Ball V - Red Boss Challenge (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.8
WildStandZ: Акт 1 - Начало (Мод, Без рекламы)
WildStandZ: Акт 1 - Начало (Мод, Без рекламы)
Version: 0.0.3
Metal Assault (Мод, Режим бога)
Metal Assault (Мод, Режим бога)
Version: 0.0.3
Panda Master: Legend of Stick (Мод, Режим бога)
Panda Master: Legend of Stick (Мод, Режим бога)
Version: 0.3.4
Rogue Lite: Hero Evolve Legacy (Мод Меню)
Rogue Lite: Hero Evolve Legacy (Мод Меню)
Version: 0.3.2
Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню)
Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню)
Version: 2.0.7

Отзывы о Idle Dragons (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив