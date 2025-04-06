Описание

Idle Dragons приглашает вас взять на себя роль могущественного злого дракона, защищающего Остров Дракона от вторжения отважных людей, стремящихся завладеть его богатствами и тайнами. Вашей задачей будет объединиться с другими драконами, чтобы защитить сокровища и свой дом от захватчиков.





Выбирайте своего дракона из множества вариантов, каждый из которых обладает уникальными навыками. Улучшайте своего защитника с помощью мощного снаряжения и новых способностей, чтобы стать самым сильным драконом. Idle Dragons предлагает увлекательный геймплей и захватывающее приключение, где вы докажете, что земля драконов — не место для захватчиков!