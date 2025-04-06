Версия:
1.0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Shimmer Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36
Описание
Idle Dragons приглашает вас взять на себя роль могущественного злого дракона, защищающего Остров Дракона от вторжения отважных людей, стремящихся завладеть его богатствами и тайнами. Вашей задачей будет объединиться с другими драконами, чтобы защитить сокровища и свой дом от захватчиков.
Выбирайте своего дракона из множества вариантов, каждый из которых обладает уникальными навыками. Улучшайте своего защитника с помощью мощного снаряжения и новых способностей, чтобы стать самым сильным драконом. Idle Dragons предлагает увлекательный геймплей и захватывающее приключение, где вы докажете, что земля драконов — не место для захватчиков!
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