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The Last Room : Horror Game (Полная версия)

The Last Room : Horror Game (Полная версия) 1.3

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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Funnyghost
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
518
Скриншоты
Описание

The Last Room: Horror Game - захватывающий хоррор, который бросит вас в мир загадочных и пугающих событий. В этой игре вам предстоит исследовать отель, который быстро превращается из уютного места в кошмарное адское пространство, полное опасностей и тайн.


Главная цель игры - добраться до финальной комнаты, при этом раскрывая мрачную тайну, стоящую за происходящими событиями. Вам предстоит сражаться со своими страхами и разгадывать головоломки, чтобы найти выход из этого кошмара. Но будьте осторожны, что-то зловещее прячется внутри отеля и охотится за вами.


The Last Room: Horror Game порадует вас отличной графикой, продуманным сюжетом и атмосферой, которая заставит вас дрожать от напряжения. Вам придется преодолевать множество преград, чтобы раскрывать ужасающие тайны этой игры. Погрузитесь в мир ужаса и попытайтесь выжить в этом кошмаре.


Информация о модах

полная версия

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