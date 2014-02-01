Storming Zombie 1.0
Погрузитесь в мир зомби-апокалипсиса: адреналиновые сражения и выживание на грани
Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mixi Gree Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:03
Возраст:
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание
Storming Zombie — динамичная игра, бросающая вызов вашему мастерству выживания в условиях полного хаоса. Погрузитесь в постапокалиптический мир, где разрушенные города и заброшенные улицы становятся ареной для смертельных встреч с ордами зомби. Здесь каждое принятое решение может стать разницей между жизнью и смертью, а неожиданные угрозы заставят сердце биться чаще.
Приготовьтесь к захватывающему приключению, наполненному адреналиновым игровым процессом и постоянными испытаниями. В этом мрачном мире, где опасность скрывается за каждым углом, ваша реакция и стратегия становятся ключевыми для выживания. Смогите ли вы преодолеть все препятствия и доказать свою стойкость, спасая остатки человечества от надвигающегося хаоса?
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Скачать Storming Zombie v1.0 MOD APK
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer