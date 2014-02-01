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Storming Zombie

Storming Zombie 1.0

Погрузитесь в мир зомби-апокалипсиса: адреналиновые сражения и выживание на грани
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Mixi Gree Studio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Storming Zombie — динамичная игра, бросающая вызов вашему мастерству выживания в условиях полного хаоса. Погрузитесь в постапокалиптический мир, где разрушенные города и заброшенные улицы становятся ареной для смертельных встреч с ордами зомби. Здесь каждое принятое решение может стать разницей между жизнью и смертью, а неожиданные угрозы заставят сердце биться чаще.


Приготовьтесь к захватывающему приключению, наполненному адреналиновым игровым процессом и постоянными испытаниями. В этом мрачном мире, где опасность скрывается за каждым углом, ваша реакция и стратегия становятся ключевыми для выживания. Смогите ли вы преодолеть все препятствия и доказать свою стойкость, спасая остатки человечества от надвигающегося хаоса?


Информация о модах

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