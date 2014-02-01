Описание

Hapunan Horror Game приглашает вас окунуться в мир, где каждое мгновение наполнено холодящим душу страхом и интригующими загадками. Это захватывающий психологический хоррор, действие которого разворачивается в зловещем доме с привидениями, где стены шепчут о давно забытых трагедиях и скрытых тайнах. Здесь, в поисках простого убежища, вы сталкиваетесь с необъяснимыми явлениями, и каждый коридор становится ареной для напряжённых испытаний, заставляющих сердце биться чаще.





Отправьтесь в опасное путешествие по разрушенным комнатам, где мрак скрывает не только физические угрозы, но и темные воспоминания прошлого. Вам предстоит раскрыть зловещие секреты, спрятанные за обветшалыми стенами, и принять решения, от которых зависит ваша судьба. Смелость и наблюдательность станут вашими главными союзниками в этом мире, где привычное убежище превращается в ловушку, а каждая тень способна изменить всё.