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Hapunan Horror Game (Мод, Скорость игры)

Hapunan Horror Game (Мод, Скорость игры) 15

Погрузитесь в мрачную атмосферу заброшенного дома и раскройте ужасающие тайны
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Версия:
15
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
2002 Studio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 847 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Hapunan Horror Game приглашает вас окунуться в мир, где каждое мгновение наполнено холодящим душу страхом и интригующими загадками. Это захватывающий психологический хоррор, действие которого разворачивается в зловещем доме с привидениями, где стены шепчут о давно забытых трагедиях и скрытых тайнах. Здесь, в поисках простого убежища, вы сталкиваетесь с необъяснимыми явлениями, и каждый коридор становится ареной для напряжённых испытаний, заставляющих сердце биться чаще.


Отправьтесь в опасное путешествие по разрушенным комнатам, где мрак скрывает не только физические угрозы, но и темные воспоминания прошлого. Вам предстоит раскрыть зловещие секреты, спрятанные за обветшалыми стенами, и принять решения, от которых зависит ваша судьба. Смелость и наблюдательность станут вашими главными союзниками в этом мире, где привычное убежище превращается в ловушку, а каждая тень способна изменить всё.


Информация о модах

Скорость игры

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Скачать Hapunan Horror Game (Мод, Скорость игры) 847 Мб Ссылка 2 847 Мб

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