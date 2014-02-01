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Bicycle Ride

Bicycle Ride 1.0.6

Погрузитесь в мир велосипедного экшена: трюки, препятствия и скорость на каждом повороте
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dhruv Shiravi
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Bicycle Ride — это энергичная игра на велосипеде, которая перенесет вас в атмосферу адреналина и динамичных испытаний. Отправьтесь в захватывающее приключение, где каждый уровень превращается в настоящий тест ваших навыков, требующий точного расчета, ловкости и быстрой реакции. Исполняйте зрелищные трюки, преодолевайте опасные препятствия и докажите, что вы готовы принять вызов скорости на каждой трассе.


В этой увлекательной игре на велосипеде вы столкнетесь с разнообразными сложными маршрутами, где каждая секунда имеет значение. Используйте свою смекалку, чтобы находить оптимальные пути и осваивать новые трюки, стремясь добраться до финиша с максимальным результатом. Bicycle Ride подарит вам незабываемые ощущения свободы и драйва, превращая каждую поездку в увлекательное приключение на двух колесах.


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 Теги темы: оригинал

Скачать Bicycle Ride v1.0.6 MOD APK

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