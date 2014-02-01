android-1.ru / Игры / Приключения / Adventure Tales - Lost World
Adventure Tales - Lost World

Adventure Tales - Lost World 1.16.1

Исследуйте древние острова и раскройте тайны затерянного мира приключений
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.16.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Icy Ghost
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 224 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Adventure Tales - Lost World объединяет захватывающий приключенческий симулятор с элементами Merge 2, приглашая вас отправиться в эпическое путешествие по затерянным землям и загадочным локациям. Вместе с Харпер — грузовым пилотом, её верным псом Скаутом и профессором археологии Алексом, вы будете искать потерянные сокровища и древние артефакты, спрятанные на тропических островах и в заброшенных уголках мира. Каждое открытие и объединение объектов приближает вас к разгадке тайн давно ушедшей эпохи.


Однако судьба вносит свои коррективы: неисправность в самолете заставляет героев покинуть воздушное судно и начать новую главу приключений на земле. Вас ждут увлекательные квесты, сбор ресурсов, создание товаров и стратегическое объединение элементов для продвижения в игре. Погрузитесь в динамичный мир, где каждый шаг раскрывает новые возможности и неожиданные встречи, помогая вам превратить это приключение в настоящий триумф исследовательского духа.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать Adventure Tales - Lost World v1.16.1 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать Adventure Tales - Lost World 224 Мб Ссылка 2 224 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Bicycle Ride
Bicycle Ride
Version: 1.0.6
Storming Zombie
Storming Zombie
Version: 1.0
Last Zone - Idle Survival (Мод, Без рекламы)
Last Zone - Idle Survival (Мод, Без рекламы)
Version: 0.0.2
Hapunan Horror Game (Мод, Скорость игры)
Hapunan Horror Game (Мод, Скорость игры)
Version: 15
66 Demons! (Мод, Режим бога)
66 Demons! (Мод, Режим бога)
Version: 0.0.11 b21
Afterplace (Мод, Unlocked)
Afterplace (Мод, Unlocked)
Version: 1.2.14
Wild Hunt: RPG Adventure (Мод меню)
Wild Hunt: RPG Adventure (Мод меню)
Version: 0.4
Neon Runners: Craft & Dash (Мод Меню)
Neon Runners: Craft & Dash (Мод Меню)
Version: 0.4.00

Отзывы о Adventure Tales - Lost World


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив