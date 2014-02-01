Описание

Adventure Tales - Lost World объединяет захватывающий приключенческий симулятор с элементами Merge 2, приглашая вас отправиться в эпическое путешествие по затерянным землям и загадочным локациям. Вместе с Харпер — грузовым пилотом, её верным псом Скаутом и профессором археологии Алексом, вы будете искать потерянные сокровища и древние артефакты, спрятанные на тропических островах и в заброшенных уголках мира. Каждое открытие и объединение объектов приближает вас к разгадке тайн давно ушедшей эпохи.





Однако судьба вносит свои коррективы: неисправность в самолете заставляет героев покинуть воздушное судно и начать новую главу приключений на земле. Вас ждут увлекательные квесты, сбор ресурсов, создание товаров и стратегическое объединение элементов для продвижения в игре. Погрузитесь в динамичный мир, где каждый шаг раскрывает новые возможности и неожиданные встречи, помогая вам превратить это приключение в настоящий триумф исследовательского духа.