Seat Away (Мод меню) 1.01.0
Откройте путь: перемещайте сиденья в динамичном мире головоломок
Версия:
1.01.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание
В этой увлекательной игре-головоломке ваша задача — перемещать и переставлять сиденья, чтобы освободить путь для пассажиров. По мере продвижения уровней головоломки становятся всё сложнее, появляются новые препятствия, транспортные средства и неожиданные события, превращая каждую партию в настоящее испытание вашей стратегии и ловкости.
Игра позволяет наслаждаться процессом в любое время и в любом месте, не требуя подключения к Wi-Fi. Соревнуйтесь с игроками со всего мира, поднимайтесь в таблице лидеров и демонстрируйте свои навыки в динамичных соревновательных событиях, получая удовольствие от каждого мгновения этого захватывающего пазла!
Информация о модах
[ Меню Игрока ]
- Неограниченная валюта
- Удаленные объявления
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