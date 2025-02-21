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Seat Away (Мод меню)

Seat Away (Мод меню) 1.01.0

Откройте путь: перемещайте сиденья в динамичном мире головоломок
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Версия:
1.01.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В этой увлекательной игре-головоломке ваша задача — перемещать и переставлять сиденья, чтобы освободить путь для пассажиров. По мере продвижения уровней головоломки становятся всё сложнее, появляются новые препятствия, транспортные средства и неожиданные события, превращая каждую партию в настоящее испытание вашей стратегии и ловкости.


Игра позволяет наслаждаться процессом в любое время и в любом месте, не требуя подключения к Wi-Fi. Соревнуйтесь с игроками со всего мира, поднимайтесь в таблице лидеров и демонстрируйте свои навыки в динамичных соревновательных событиях, получая удовольствие от каждого мгновения этого захватывающего пазла!


Информация о модах

[ Меню Игрока ]

  • Неограниченная валюта
  • Удаленные объявления
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 Теги темы: Мод меню

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