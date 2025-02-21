Описание

В этой увлекательной игре-головоломке ваша задача — перемещать и переставлять сиденья, чтобы освободить путь для пассажиров. По мере продвижения уровней головоломки становятся всё сложнее, появляются новые препятствия, транспортные средства и неожиданные события, превращая каждую партию в настоящее испытание вашей стратегии и ловкости.





Игра позволяет наслаждаться процессом в любое время и в любом месте, не требуя подключения к Wi-Fi. Соревнуйтесь с игроками со всего мира, поднимайтесь в таблице лидеров и демонстрируйте свои навыки в динамичных соревновательных событиях, получая удовольствие от каждого мгновения этого захватывающего пазла!