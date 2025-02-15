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The Gardens Between (Мод, Unlocked)

The Gardens Between (Мод, Unlocked) 1.10

Погрузитесь в мир волшебных воспоминаний и загадок
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Версия:
1.10
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
The Voxel Agents
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 527 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

В этой уникальной игре лучшие друзья Арина и Френдт попадают в сказочный мир островов-садов, где каждая деталь напоминает о детстве. Вместе они отправляются в волшебное приключение, которое раскрывает истинную ценность дружбы и помогает понять, какие воспоминания действительно важны. Здесь время течет во все стороны, а каждое ваше действие меняет ход событий, превращая путешествие по островам в захватывающую головоломку, полную тайн и неожиданных открытий.


Управляя временем и решая разнообразные головоломки, вы сможете помогать героям преодолевать препятствия на каждом острове. Погрузитесь в атмосферу ностальгии, где за каждым поворотом скрывается новая история, а каждая загадка приближает вас к разгадке судьбы Арины и Френдта. The Gardens Between обещает незабываемое путешествие, которое оставит яркий след в вашем сердце и подарит массу положительных эмоций.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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