Описание

В этой уникальной игре лучшие друзья Арина и Френдт попадают в сказочный мир островов-садов, где каждая деталь напоминает о детстве. Вместе они отправляются в волшебное приключение, которое раскрывает истинную ценность дружбы и помогает понять, какие воспоминания действительно важны. Здесь время течет во все стороны, а каждое ваше действие меняет ход событий, превращая путешествие по островам в захватывающую головоломку, полную тайн и неожиданных открытий.





Управляя временем и решая разнообразные головоломки, вы сможете помогать героям преодолевать препятствия на каждом острове. Погрузитесь в атмосферу ностальгии, где за каждым поворотом скрывается новая история, а каждая загадка приближает вас к разгадке судьбы Арины и Френдта. The Gardens Between обещает незабываемое путешествие, которое оставит яркий след в вашем сердце и подарит массу положительных эмоций.