Описание

Miniature LAND - Four Seasons — это увлекательная квест-игра, в которой вы погружаетесь в миниатюрные сцены, созданные вручную и запечатленные в фотографиях. Исследуйте этот миниатюрный мир в реальном времени, наслаждаясь впечатлением, что вы действительно находитесь в этом удивительном месте.





В Miniature LAND каждый элемент, от зданий до мельчайших деталей, сделан вручную, создавая невероятно реалистичные текстуры и атмосферу. Эта игра подарит вам опыт побега из комнаты, где вы сможете по-настоящему проникнуть в мир миниатюр, ощутив тепло и внимание к деталям, которые возможны только в живом действии.