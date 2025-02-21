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Miniature LAND -Four Seasons-

Miniature LAND -Four Seasons- 1.1.0

Исследуйте уникальный мир миниатюр с захватывающим квестом
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
WarmingApp
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Miniature LAND - Four Seasons — это увлекательная квест-игра, в которой вы погружаетесь в миниатюрные сцены, созданные вручную и запечатленные в фотографиях. Исследуйте этот миниатюрный мир в реальном времени, наслаждаясь впечатлением, что вы действительно находитесь в этом удивительном месте.


В Miniature LAND каждый элемент, от зданий до мельчайших деталей, сделан вручную, создавая невероятно реалистичные текстуры и атмосферу. Эта игра подарит вам опыт побега из комнаты, где вы сможете по-настоящему проникнуть в мир миниатюр, ощутив тепло и внимание к деталям, которые возможны только в живом действии.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Miniature LAND -Four Seasons- v1.1.0 MOD APK

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Скачать Miniature LAND -Four Seasons- 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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