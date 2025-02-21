Miniature LAND -Four Seasons- 1.1.0
Исследуйте уникальный мир миниатюр с захватывающим квестом
Версия:
1.1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
WarmingApp
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Описание
Miniature LAND - Four Seasons — это увлекательная квест-игра, в которой вы погружаетесь в миниатюрные сцены, созданные вручную и запечатленные в фотографиях. Исследуйте этот миниатюрный мир в реальном времени, наслаждаясь впечатлением, что вы действительно находитесь в этом удивительном месте.
В Miniature LAND каждый элемент, от зданий до мельчайших деталей, сделан вручную, создавая невероятно реалистичные текстуры и атмосферу. Эта игра подарит вам опыт побега из комнаты, где вы сможете по-настоящему проникнуть в мир миниатюр, ощутив тепло и внимание к деталям, которые возможны только в живом действии.
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