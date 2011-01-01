Описание

Anipang Merge — это увлекательная головоломка, где ваша задача — восстановить ресторан, разрушенный ураганом, решая головоломки и раскрывая тайны деревни. После того как босс пропал на неделю, ресторан оказался на грани банкротства, и теперь только вы сможете спасти его!





Сочетайте и объединяйте одинаковые предметы, чтобы получить новые и уникальные объекты. Простая механика объединения делает игру легкой для понимания, но в то же время затягивающей. Увеличивайте продажи, привлекая гостей, которые пришли посмотреть на руины, и восстанавливайте ресторан шаг за шагом, возвращая его к былой славе. Вас ждут захватывающие приключения и множество загадок в Anipang Merge!