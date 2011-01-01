Версия:
1.31.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wemade Play Co.,Ltd.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
65
Описание
Anipang Merge — это увлекательная головоломка, где ваша задача — восстановить ресторан, разрушенный ураганом, решая головоломки и раскрывая тайны деревни. После того как босс пропал на неделю, ресторан оказался на грани банкротства, и теперь только вы сможете спасти его!
Сочетайте и объединяйте одинаковые предметы, чтобы получить новые и уникальные объекты. Простая механика объединения делает игру легкой для понимания, но в то же время затягивающей. Увеличивайте продажи, привлекая гостей, которые пришли посмотреть на руины, и восстанавливайте ресторан шаг за шагом, возвращая его к былой славе. Вас ждут захватывающие приключения и множество загадок в Anipang Merge!
Информация о модах
- Меню модов
- Неограниченный драгоценный камень
- Неограниченное золото
- Неограниченная энергия
- Неограниченное количество еды
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