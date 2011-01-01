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Anipang Merge (Мод, Много денег)

Anipang Merge (Мод, Много денег) 1.31.1

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Версия:
1.31.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wemade Play Co.,Ltd.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
65
Скриншоты
Описание

Anipang Merge — это увлекательная головоломка, где ваша задача — восстановить ресторан, разрушенный ураганом, решая головоломки и раскрывая тайны деревни. После того как босс пропал на неделю, ресторан оказался на грани банкротства, и теперь только вы сможете спасти его!


Сочетайте и объединяйте одинаковые предметы, чтобы получить новые и уникальные объекты. Простая механика объединения делает игру легкой для понимания, но в то же время затягивающей. Увеличивайте продажи, привлекая гостей, которые пришли посмотреть на руины, и восстанавливайте ресторан шаг за шагом, возвращая его к былой славе. Вас ждут захватывающие приключения и множество загадок в Anipang Merge!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченный драгоценный камень
  • Неограниченное золото
  • Неограниченная энергия
  • Неограниченное количество еды
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 Теги темы: Много денег

Скачать Anipang Merge (Мод, Много денег) v1.31.1 MOD APK

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Скачать Anipang Merge (Мод, Много денег) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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