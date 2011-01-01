Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре) - Уничтожьте как можно больше танков! Мобильная игра про стрельбу из танков, в которой вы сможете испытать острые ощущения и волнение Второй мировой войны? Создавайте стратегические планы вместе со своей командой или храбро сражайтесь в одиночном режиме. Повышайте уровень своих танков и оружия.





Отправляйте этих врагов в бегство с вашими эсминцами, тяжелыми танками и артиллерийскими грузовиками! Tank Warfare — это острые ощущения от мирового господства, кто победит? Испытайте лучший танковый шутер, когда-либо созданный для мобильных устройств. Игра перенесет вас в самое сердце полей сражений Второй мировой войны, не оставляйте никого позади!