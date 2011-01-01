Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре) 1.1.11
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Click.18 Mobile
Версия:
1.1.11
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:25
Возраст:
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
2
Просмотров:
6 023
Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре) - Уничтожьте как можно больше танков! Мобильная игра про стрельбу из танков, в которой вы сможете испытать острые ощущения и волнение Второй мировой войны? Создавайте стратегические планы вместе со своей командой или храбро сражайтесь в одиночном режиме. Повышайте уровень своих танков и оружия.
Отправляйте этих врагов в бегство с вашими эсминцами, тяжелыми танками и артиллерийскими грузовиками! Tank Warfare — это острые ощущения от мирового господства, кто победит? Испытайте лучший танковый шутер, когда-либо созданный для мобильных устройств. Игра перенесет вас в самое сердце полей сражений Второй мировой войны, не оставляйте никого позади!
Информация о модах
МОД 1
- Показать Вражеский радар
МОД 2
- Получайте вознаграждение за то, что не смотрите рекламу
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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