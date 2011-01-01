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Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре)

Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре) 1.1.11

7
8
Скачать (128 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Click.18 Mobile
Версия:
1.1.11
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
id приложения:
com.apollo.tww
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
2
Просмотров:
6 023

Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре) - Уничтожьте как можно больше танков! Мобильная игра про стрельбу из танков, в которой вы сможете испытать острые ощущения и волнение Второй мировой войны? Создавайте стратегические планы вместе со своей командой или храбро сражайтесь в одиночном режиме. Повышайте уровень своих танков и оружия.


Отправляйте этих врагов в бегство с вашими эсминцами, тяжелыми танками и артиллерийскими грузовиками! Tank Warfare — это острые ощущения от мирового господства, кто победит? Испытайте лучший танковый шутер, когда-либо созданный для мобильных устройств. Игра перенесет вас в самое сердце полей сражений Второй мировой войны, не оставляйте никого позади!


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Показать Вражеский радар

МОД 2


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Скачать Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре) 1.1.11 взлом

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Скачать Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Tank Warfare: PvP Blitz Game (Мод, Враги на радаре)


Комментарии (2)
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Мишаня
Мишаня 13 января 2023 14:53
Привет! Нужно обновление, если возможно. Спасибо!
+1
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Mahiru
Mahiru 11 июля 2022 18:37
Не работает у меня обход видео,но вот радар хак на отлично
+1
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