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Затерянные (Мод, Много денег)

Затерянные (Мод, Много денег) 0.0.67

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8
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Версия:
0.0.67
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Nexelon inc.
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
11 825

Casting Away — это захватывающая игра в жанре выживания, которая завоевала любовь многих игроков благодаря тщательно проработанной графике и увлекательному геймплею. Игра отличается легким и увлекательным игровым процессом, предлагая игрокам не только выживать, но и раскрывать тайны маленького острова, на котором они оказались после редкой и неожиданной катастрофы.


Вы играете за известного кинозвезду, который отправляется на свой курорт. Все шло как обычно: он читал газету и расслабленно потягивал кофе. Но вдруг, за окном самолета начался сильный шторм, и погода резко ухудшилась. Обстановка стала еще более пугающей, когда в самолет начали ударять молнии, что привело к его повреждению и последующему падению в море.


На острове, где главный герой оказывается в одиночестве, вам предстоит выживать, используя свои навыки и находчивость. Игрокам придется искать пищу, строить убежище и исследовать окружающую среду, чтобы найти подсказки и разгадать тайны острова. Каждое решение имеет значение и может повлиять на исход вашей истории.



Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество рун

2. Неограниченные ресурсы ( обмен рунами )

3. Никакой рекламы

 Теги темы: Много денег

Скачать Затерянные (Мод, Много денег) 0.0.67 взлом

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Скачать Затерянные (Мод, Много денег) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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