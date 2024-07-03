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Опасные парни:отомэ-триллер (Мод, Много кристаллов/Ключей)

Опасные парни:отомэ-триллер (Мод, Много кристаллов/Ключей) 1.29.1

930
235
Скачать (130 Мб)
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Версия:
1.29.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Tilting Point
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
354 992

Опасные парни: отомэ-триллер - это увлекательный визуальный роман с анимешным стилем рисовки, который переносит игроков в мир зомбиапокалипсиса. Город был заражен вирусом, и выжившие группы людей вынуждены сражаться за свою жизнь в этом мрачном мегаполисе. В центре сюжета находится группа персонажей, которые, вооружившись и готовясь, укрываются в школьном здании, пытаясь выжить в этой опасной ситуации.


Однако, помимо выживания, в игре также уделяется внимание аспекту отношений между героями. Мутанты и зомби служат как декорации для создания напряженной и захватывающей истории любви и выживания. Игроки будут принимать решения, которые повлияют на ход сюжета и отношения между персонажами.


Основные особенности игры включают в себя красивую графику, разнообразные возможности в игровом процессе и систему выбора, позволяющую игрокам влиять на развитие сюжета. "Опасные парни: отомэ-триллер" предлагает игрокам уникальный опыт, где романтика и драма переплетаются с элементами выживания и напряженным сюжетом.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные рубины, за которые вы можете купить одежду в гардеробе и билеты и чаевые в магазине (в главном меню нажмите на знак + рядом с любой валютой вверху экрана, затем прокрутите список вниз).

 Теги темы: Новеллы

Скачать Опасные парни:отомэ-триллер (Мод, Много кристаллов/Ключей) 1.29.1 взлом

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Скачать Опасные парни:отомэ-триллер (Мод, Много кристаллов/Ключей) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Опасные парни:отомэ-триллер (Мод, Много кристаллов/Ключей)


Комментарии (145)
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Эми
Эми 18 марта 2024 23:42
Работает лишь разблокировка всей одежды и все, много кристаллов нет :(
+3
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waif304
waif304 13 февраля 2024 22:46
окей! действительно интересно!
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 января 2024 22:17
Пельмешек •∆•, Скорее всего анти-чит увидел модификацию.
+2
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Пельмешек •∆•
Пельмешек •∆• 6 января 2024 18:32
Скачала игру, поиграла до 1 критического уровня, сыграла его и всё как в тумане 😶‍🌫️
Написали: было замечено приложение, мы его приостановили. Чтобы продолжить играть, они предлагают написать разработчикам о проблеме. НО Я ЖЕ САМА СКАЧИВАЛА ЭТОТ ВАШ ТИПО "ВИРУС", Я НЕ СОБИРАЮСЬ ПИСАТЬ РАЗРАБАМ. И так со всеми модами 😥,
Я уже всё пробовала, но видимо, игра заметит все моды! Видимо, не судьба мне поиграть эту игру ПО ДРУГОМУ, потому что копить самой на всё просто нереально тяжело! 😭
+3
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Гость Анна
Гость Анна 6 января 2024 10:48
А где в меню вводить кол-во рубинов?Просто я не могу найти
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 января 2024 18:44
Гизмо,
извините за неудобства
+3
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Гизмо
Гизмо 5 января 2024 17:14
Нет рубинов и билетов ;(
Взломана только реклама и штука с пазлом.
0
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Женя
Женя 3 января 2024 00:33
Мод работает наполовину там нету тикетов и рубинов что делать?

Здравствуйте я ютуберша снимаю про игры но ваша взломка разочаровала работает на половину нету рубинов и тикетов а хотелось же ваш мод порекомендовать
+5
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София
София 18 декабря 2023 07:40
Зашла в игру, нажимаю на верхний левый мод, но тем не написано рубин+, что делать?? И поверх приложений не высвечивается
+1
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Ксюшка
Ксюшка 17 декабря 2023 16:33
Не могу зайти в аккаунт,что делать?
0
Ответить
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