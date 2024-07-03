Опасные парни: отомэ-триллер - это увлекательный визуальный роман с анимешным стилем рисовки, который переносит игроков в мир зомбиапокалипсиса. Город был заражен вирусом, и выжившие группы людей вынуждены сражаться за свою жизнь в этом мрачном мегаполисе. В центре сюжета находится группа персонажей, которые, вооружившись и готовясь, укрываются в школьном здании, пытаясь выжить в этой опасной ситуации.





Однако, помимо выживания, в игре также уделяется внимание аспекту отношений между героями. Мутанты и зомби служат как декорации для создания напряженной и захватывающей истории любви и выживания. Игроки будут принимать решения, которые повлияют на ход сюжета и отношения между персонажами.





Основные особенности игры включают в себя красивую графику, разнообразные возможности в игровом процессе и систему выбора, позволяющую игрокам влиять на развитие сюжета. "Опасные парни: отомэ-триллер" предлагает игрокам уникальный опыт, где романтика и драма переплетаются с элементами выживания и напряженным сюжетом.