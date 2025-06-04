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Tricky Prank: Annoying Quest (Мод, Много денег)

Tricky Prank: Annoying Quest (Мод, Много денег) 1.0.0

Придумай нелепое решение, которое… внезапно окажется правильным
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
HIGAME Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 12:53
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Tricky Prank: Annoying Quest — это чудаковатая головоломка, где здравый смысл часто оказывается ловушкой, а правильный ответ — вовсе не тот, что кажется очевидным. Каждые 5 минут ты будешь разгадывать странные сценки: кто-то застрял в унитазе, кого-то надо срочно спасти от скользкого банана, а где-то и вовсе лучше просто наблюдать. Логика, интуиция и чувство юмора здесь работают на равных — и всё равно ты будешь ошибаться. Много.


Каждый уровень — это сюрприз. То, что выглядит серьёзно, может закончиться абсурдом, а глупость внезапно приведёт к победе. Приятный визуальный стиль, десятки ситуаций и лёгкий безумный вайб делают игру идеальной для тех, кто любит нестандартное мышление и немного хаоса. Не бойся ошибаться — в этой игре иногда именно ошибка приводит к самому весёлому финалу.


Информация о модах

Много денег
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 Теги темы: Много денег

Скачать Tricky Prank: Annoying Quest (Мод, Много денег) v1.0.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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