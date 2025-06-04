Описание

Tricky Prank: Annoying Quest — это чудаковатая головоломка, где здравый смысл часто оказывается ловушкой, а правильный ответ — вовсе не тот, что кажется очевидным. Каждые 5 минут ты будешь разгадывать странные сценки: кто-то застрял в унитазе, кого-то надо срочно спасти от скользкого банана, а где-то и вовсе лучше просто наблюдать. Логика, интуиция и чувство юмора здесь работают на равных — и всё равно ты будешь ошибаться. Много.





Каждый уровень — это сюрприз. То, что выглядит серьёзно, может закончиться абсурдом, а глупость внезапно приведёт к победе. Приятный визуальный стиль, десятки ситуаций и лёгкий безумный вайб делают игру идеальной для тех, кто любит нестандартное мышление и немного хаоса. Не бойся ошибаться — в этой игре иногда именно ошибка приводит к самому весёлому финалу.