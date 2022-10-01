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1Line & dots. Головоломки. (Мод, Всё Открыто)

1Line & dots. Головоломки. (Мод, Всё Открыто) 5.6.3

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
nixGames
Версия:
5.6.3
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 15 МБ
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
568

Отказаться от бесплатной игры-головоломки 1Line & Dots сложно. В ней есть несколько сложных логических задачек. Эта головоломка покажет, насколько вы сообразительны.


Головоломки в этой бесплатной игре бывают разных вкусов и уровней сложности. В зависимости от вашей точки зрения, некоторые из них будут простыми, а другие могут оказаться сложными. Возьмите одну строку и используйте ее, чтобы увидеть, сможете ли вы понять смысл остальных. Не сдавайтесь, пока не решите все головоломки в игре. Испытайте свой разум и посмотрите, сможете ли вы повысить свой IQ, играя в эту бесплатную игру, предназначенную именно для этого, бросая вызов своему мозгу различными способами.



Скриншоты

Информация о модах

Всё открыто

Скачать 1Line & dots. Головоломки. (Мод, Всё Открыто) 5.6.3 взлом

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Скачать 1Line & dots. Головоломки. (Мод, Всё Открыто) 15 МБ Ссылка 2 15 МБ

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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