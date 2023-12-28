Andy Volcano: Tile Match Story (Мод, Много денег) 1.5.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Версия:
1.5.4
Категория:
Обновлено:
Вчера, 00:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
3 281
Не имеет значения, любите ли вы головоломки или просто хотите приятно отдохнуть от повседневной рутины, «Andy Volcano: Tile Match Story» — это игра, которая заставит вас возвращаться снова и снова. Andy Volcano: Tile Match Story — увлекательная игра-головоломка для всех возрастов. Играя за Энди, вы должны сопоставлять плитки одного цвета и находить выход из каждого уровня, сопоставляя плитки на полу с соответствующим потолком.
Наша игра «Собери плитку» — единственная в своем роде игра, которая предлагает часы веселья и образовательный контент для ваших детей. С новыми уровнями, заполненными захватывающими плитками и сокровищами, каждый может играть весь день!
Информация о модах
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