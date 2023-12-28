Не имеет значения, любите ли вы головоломки или просто хотите приятно отдохнуть от повседневной рутины, «Andy Volcano: Tile Match Story» — это игра, которая заставит вас возвращаться снова и снова. Andy Volcano: Tile Match Story — увлекательная игра-головоломка для всех возрастов. Играя за Энди, вы должны сопоставлять плитки одного цвета и находить выход из каждого уровня, сопоставляя плитки на полу с соответствующим потолком.





Наша игра «Собери плитку» — единственная в своем роде игра, которая предлагает часы веселья и образовательный контент для ваших детей. С новыми уровнями, заполненными захватывающими плитками и сокровищами, каждый может играть весь день!