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Flower Games - Bubble Pop (Мод, Много сердец)

Flower Games - Bubble Pop (Мод, Много сердец) 7.4

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Версия:
7.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Bubble Shooter @ MadOverGames
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
666
Скриншоты
Описание

Bubble Shooter - цветочные игры - это действительно увлекательная и захватывающая игра, которая способна увлечь вас на долгие часы. Разработанная компанией MadOverGames, она предлагает игрокам уникальное приключение в мире цветочных головоломок.


Одним из наиболее привлекательных аспектов, является его простой и понятный геймплей. Вам нужно просто стрелять цветочными шариками в группы шаров того же цвета, чтобы они исчезли. Цель игры - очистить поле от шаров, не дав им достичь нижней грани экрана. Этот простой, но увлекательный механизм делает игру доступной для игроков всех возрастов и уровней навыков. Bubble Shooter также предлагает множество уровней с разнообразными задачами и сложностями. Это позволяет игрокам постоянно оставаться заинтересованными и вызывает желание проходить все новые и новые уровни.


Графика и дизайн игры заслуживают отдельного упоминания. Она выполнена в ярких и красочных тонах, что создает приятное визуальное восприятие. Звуковое сопровождение также приятно и соответствует атмосфере игры.


Информация о модах

Неограниченное количество сердец

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Flower Games - Bubble Pop (Мод, Много сердец) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

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