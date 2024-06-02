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Merge Survival : Wasteland (Мод, Unlocked)

Merge Survival : Wasteland (Мод, Unlocked) 1.28.1

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
StickyHands Inc.
Версия:
1.28.1
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
id приложения:
com.stickyhands.mergesurvival
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
4
Просмотров:
5 037

Merge Survival: Wasteland - это уникальная головоломка, сочетающая в себе элементы слияния и выживания в постапокалиптическом мире. Вам предстоит помочь главной героине найти новый дом среди разрушенных руин и пустошей. Начиная с малого, вы будете исследовать окружающую среду, наполнять свой инвентарь полезными предметами, создавать инструменты, строить убежище и создавать условия для относительно комфортной жизни.


Merge Survival: Wasteland предлагает оригинальное развлечение, которое не даст заскучать поклонникам жанра. Вы будете наслаждаться процессом объединения элементов, развивать свое убежище и сталкиваться с различными вызовами, которые постепенно усложняют игровой процесс. Погрузитесь в привлекательный мир игры, насладитесь красочной графикой и создайте свое уникальное постапокалиптическое пристанище. Присоединяйтесь к игре и испытайте удовольствие от головоломок, выживания и строительства в одном увлекательном проекте.


Скриншоты

Информация о модах

Все разблокировано

 Теги темы: Unlocked

Скачать Merge Survival : Wasteland (Мод, Unlocked) 1.28.1 взлом

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Скачать Merge Survival : Wasteland (Мод, Unlocked)
125 Мб
Ссылка 2
125 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Survival : Wasteland (Мод, Unlocked)


Комментарии (4)
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Nikolas
Nikolas 12 июня 2023 13:25
Кто-нибудь скачивал взлом на версию 1.9.1.? Баг с тем, что игра выкидывает на рабочий стол и начинается с начала, устранили?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 июня 2023 16:05
Анастасия,
Печально :( Но пока только такая версия мода
0
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Анастасия
Анастасия 2 июня 2023 12:16
Спасибо за обновление, но игра началась с начала, но даже если начинаешь играть, опять выкидывает и снова с начала играть((((
+1
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Анастасия
Анастасия 30 мая 2023 19:42
Просит обновление, после пары дней игры
0
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