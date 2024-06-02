Merge Survival: Wasteland - это уникальная головоломка, сочетающая в себе элементы слияния и выживания в постапокалиптическом мире. Вам предстоит помочь главной героине найти новый дом среди разрушенных руин и пустошей. Начиная с малого, вы будете исследовать окружающую среду, наполнять свой инвентарь полезными предметами, создавать инструменты, строить убежище и создавать условия для относительно комфортной жизни.





Merge Survival: Wasteland предлагает оригинальное развлечение, которое не даст заскучать поклонникам жанра. Вы будете наслаждаться процессом объединения элементов, развивать свое убежище и сталкиваться с различными вызовами, которые постепенно усложняют игровой процесс. Погрузитесь в привлекательный мир игры, насладитесь красочной графикой и создайте свое уникальное постапокалиптическое пристанище. Присоединяйтесь к игре и испытайте удовольствие от головоломок, выживания и строительства в одном увлекательном проекте.