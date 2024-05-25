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Gummy Pop (Мод, Много жизней)

Gummy Pop (Мод, Много жизней) 5.0

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Версия:
5.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Bubble Shooter @ MadOverGames
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 71 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
472
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир сладкого приключения Gummy Pop - захватывающей игры в жанре "матч-3"! Вас ждут сотни уровней головоломок и множество веселых задач. Ваша цель - справиться со всеми пузырями в Gummy Pop и присоединиться к захватывающей взрывной сказке воздушных шаров матч-3!


Соберите комбинации из трех и более одинаковых пузырей, чтобы уничтожить их и пройти на следующий уровень. Погрузитесь в захватывающий геймплей и наслаждайтесь яркими визуальными эффектами каждого взрыва.


С каждым пройденным уровнем вас ждут новые вызовы и интересные загадки. Покажите свою ловкость и стратегическое мышление, чтобы победить все препятствия на пути к успеху. Приготовьтесь к веселому и сладкому путешествию в мире Gummy Pop - где матч-3 становится настоящей взрывной воздушной сказкой!


Информация о модах

Неограниченное количество сердец

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