Описание

Погрузитесь в захватывающее приключение игры "Tales & Dragons: Merge Puzzle" и отправьтесь в эпическое путешествие! Вас ждет увлекательный мир DragonStone, где встречаются мифические существа, драконы и очаровательные сказочные персонажи. Раскройте перед собой волшебную историю, в которой переплетаются сказки о Рапунцель, Мулан, Русалочке, Снежной Королеве, Торе, Тарзане, Золушке и других героях.





Каждый персонаж в этом мире имеет свою уникальную силу и историю. Ваша задача - объединить их способности, собирать и сливать элементы головоломок, чтобы создавать новые объекты и разблокировать дальнейшие приключения. В процессе игры вы будете сталкиваться с разнообразными головоломками, которые потребуют вашей логики и стратегии.





Расширяйте свой героический отряд, объединяйте сказочные персонажи, улучшайте их способности и покоряйте все новые уровни и испытания. С каждым шагом вы будете раскрывать тайны DragonStone и обнаруживать еще больше волшебства.





Встречайте удивительные миры, восхитительные персонажи и захватывающие сюжетные повороты. Tales & Dragons: Merge Puzzle предлагает вам погрузиться в мир волшебства, где слияние головоломок приводит к великим открытиям и новым приключениям. Готовы ли вы стать частью этой сказочной истории и преодолеть все трудности на пути к победе?