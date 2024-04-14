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Tales & Dragons: Merge Puzzle (Мод Меню)

Tales & Dragons: Merge Puzzle (Мод Меню) 0.52

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Версия:
0.52
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GamesTown
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
483
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Описание

Погрузитесь в захватывающее приключение игры "Tales & Dragons: Merge Puzzle" и отправьтесь в эпическое путешествие! Вас ждет увлекательный мир DragonStone, где встречаются мифические существа, драконы и очаровательные сказочные персонажи. Раскройте перед собой волшебную историю, в которой переплетаются сказки о Рапунцель, Мулан, Русалочке, Снежной Королеве, Торе, Тарзане, Золушке и других героях.


Каждый персонаж в этом мире имеет свою уникальную силу и историю. Ваша задача - объединить их способности, собирать и сливать элементы головоломок, чтобы создавать новые объекты и разблокировать дальнейшие приключения. В процессе игры вы будете сталкиваться с разнообразными головоломками, которые потребуют вашей логики и стратегии.


Расширяйте свой героический отряд, объединяйте сказочные персонажи, улучшайте их способности и покоряйте все новые уровни и испытания. С каждым шагом вы будете раскрывать тайны DragonStone и обнаруживать еще больше волшебства.


Встречайте удивительные миры, восхитительные персонажи и захватывающие сюжетные повороты. Tales & Dragons: Merge Puzzle предлагает вам погрузиться в мир волшебства, где слияние головоломок приводит к великим открытиям и новым приключениям. Готовы ли вы стать частью этой сказочной истории и преодолеть все трудности на пути к победе?


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Скачать Tales & Dragons: Merge Puzzle (Мод Меню) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

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