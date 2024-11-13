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Octopus Feast (Мод Меню)

Octopus Feast (Мод Меню) 1.5.3

Станьте самым сильным обитателем океана с Octofeast!
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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
375
Скриншоты
Описание

Отправляйтесь в захватывающее подводное путешествие с Octofeast! В этой уникальной игре вы начнете с маленького однорукого осьминога, которому предстоит покорить глубины океана, поедая рыбу и становясь все больше и сильнее. С каждым укусом ваш осьминог будет улучшать свои способности, превращаясь в совершенное морское существо.


Исследуйте яркие и живописные подводные миры, наполненные жизнью и спрятанными сокровищами. Океанская среда тщательно создана, чтобы погрузить вас в увлекательное приключение. Простое управление в сочетании с продуманной механикой роста сделают ваш игровой процесс не только легким для освоения, но и увлекательным, с каждым новым уровнем предоставляя новые вызовы и возможности.


Информация о модах
  • Меню
  • Валюта всегда увеличивается
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 Теги темы: Мод меню

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