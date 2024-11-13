Версия:
1.5.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rollic Games
Обновлено:
Вчера, 20:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
375
Описание
Отправляйтесь в захватывающее подводное путешествие с Octofeast! В этой уникальной игре вы начнете с маленького однорукого осьминога, которому предстоит покорить глубины океана, поедая рыбу и становясь все больше и сильнее. С каждым укусом ваш осьминог будет улучшать свои способности, превращаясь в совершенное морское существо.
Исследуйте яркие и живописные подводные миры, наполненные жизнью и спрятанными сокровищами. Океанская среда тщательно создана, чтобы погрузить вас в увлекательное приключение. Простое управление в сочетании с продуманной механикой роста сделают ваш игровой процесс не только легким для освоения, но и увлекательным, с каждым новым уровнем предоставляя новые вызовы и возможности.
Информация о модах
- Меню
- Валюта всегда увеличивается
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