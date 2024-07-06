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Drive Zone Online: автогонки (Мод, Без рекламы)

Drive Zone Online: автогонки 1.1.1

Без рекламыВстроенный кэш
310
32
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Gachi Games LLC
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 243 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
76 524
Скриншоты
Описание

Drive Zone Online - это захватывающая гоночная игра, которая предлагает игрокам возможность участвовать в адреналиновых гонках и испытать свои навыки вождения на предельных скоростях. С этой игрой вы окунетесь в захватывающий мир автоспорта, где скорость и мастерство вождения играют решающую роль.


Одной из ключевых особенностей Drive Zone Online является разнообразие гоночных трасс и машин. Игроки смогут выбирать между разными автомобилями и настраивать их для оптимальной производительности на трассе. Каждый автомобиль обладает уникальными характеристиками, что добавляет глубину и разнообразие в геймплей.



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • км скорость автомобиля
  • Неограниченное количество точек дрифта автомобиля
  • Установить дрейф
  • Скорость прыжка
  • Установить автомобильное кредитное плечо
  • Массовое задание завершено + статическая скорость
  • Нестабильная реклама Удалить
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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Встроенный кэш, Без рекламы

Скачать Drive Zone Online: автогонки (Мод, Без рекламы) v1.1.1 MOD APK

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Скачать Drive Zone Online: автогонки (Мод, Без рекламы) 243 Мб Ссылка 2 243 Мб
Старые версии Drive Zone Online: автогонки
Version 0.9.0 Version TG 0.9.0


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Drive Zone Online: автогонки (Мод, Без рекламы)


Комментарии (13)
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Гость
Гость 11 декабря 2023 16:02
Скачал, зашол как гость и потом пишет мол не удалось загрузить ресурсы а так 3 пункта мода существует а вот поиграть не можем, бредятина короче
0
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akorg
akorg 3 октября 2023 00:34
Не понимаю где обещаны мод зашол а там нихера нет!!!!
0
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TBouKoTuk
TBouKoTuk 26 сентября 2023 00:45
Скачал, зашёл, начал игру - пустой акк, никого функционала описанного в списке нет. Или как то иначе нужно активировать?
+1
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Ghost
Ghost 7 сентября 2023 13:18
Всеровно не подключаэтся к серверу.
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 августа 2023 00:02
Да, Должны быть
+1
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Да
Да 24 августа 2023 20:10
Администраторы, а тут встроенные ресурсы игры как я понял?
+1
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Просто чел
Просто чел 18 июля 2023 19:37
Почему-то пишет ошибка входа. Хотя я зашёл как гость
Почему
+3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 мая 2023 22:48
роберт,
Зачем донатить в мод версию?) Попробуйте войти в аккаунт плей маркета в игре, если войдет, то при скачивании оригинала должно сохранится
0
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роберт
роберт 8 мая 2023 20:55
Lensifal,
а что делать теперь, я уже задонатил в игру, получается я ничего не сохраню? получается бабки в пустую кинул
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 8 мая 2023 20:46
роберт,
Нет, только скачать оригинал
+2
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