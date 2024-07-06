Версия:
1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Gachi Games LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 243 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
76 524
Описание
Drive Zone Online - это захватывающая гоночная игра, которая предлагает игрокам возможность участвовать в адреналиновых гонках и испытать свои навыки вождения на предельных скоростях. С этой игрой вы окунетесь в захватывающий мир автоспорта, где скорость и мастерство вождения играют решающую роль.
Одной из ключевых особенностей Drive Zone Online является разнообразие гоночных трасс и машин. Игроки смогут выбирать между разными автомобилями и настраивать их для оптимальной производительности на трассе. Каждый автомобиль обладает уникальными характеристиками, что добавляет глубину и разнообразие в геймплей.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- км скорость автомобиля
- Неограниченное количество точек дрифта автомобиля
- Установить дрейф
- Скорость прыжка
- Установить автомобильное кредитное плечо
- Массовое задание завершено + статическая скорость
- Нестабильная реклама Удалить
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Скачать Drive Zone Online: автогонки (Мод, Без рекламы) v1.1.1 MOD APK
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