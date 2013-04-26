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Повар Слов - Найди все слова (Мод, Много денег)

Повар Слов - Найди все слова (Мод, Много денег) 4.26.13

30
5
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
OpenMyGame
Версия:
4.26.13
Категория:
Без интернета / На русском / Словесные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 76 Мб
id приложения:
com.openmygame.games.android.wordpizza
Русский язык:
Есть
Лайков:
30
Комментарии:
0
Просмотров:
7 437

Word Pizza — это игра, в которой игроки занимаются разгадыванием словесных головоломок, представляя собой отличное сочетание развлечения и обучения. Она предназначена для тех, кто любит игры на слова и желает улучшить свои языковые навыки.


Основная цель игры — соединять буквы для формирования слов. Этот процесс не только весел, но и полезен, так как способствует расширению словарного запаса и улучшению навыков правописания. Каждый уровень в игре предлагает различные задачи и словарные комбинации, что делает игровой процесс захватывающим и непредсказуемым.


Кроме того, "Word Pizza" помогает развить концентрацию и мышление, поскольку игрокам необходимо внимательно подбирать слова из предложенных букв. Это делает игру полезной не только для детей, стремящихся улучшить свои языковые навыки, но и для взрослых, желающих тренировать свои когнитивные способности.



Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Повар Слов - Найди все слова (Мод, Много денег) 4.26.13 взлом

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Скачать Повар Слов - Найди все слова (Мод, Много денег)
76 Мб
Ссылка 2
76 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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