Awaken: Chaos Era - Исследуйте бескрайние красивые пейзажи Пробуждения, чтобы открыть для себя новые локации, спрятанные сокровища и лучшие предметы коллекционирования. Погрузитесь в этот мир, исследуя его в своем собственном темпе без заданного пути. Играйте за своего персонажа и сталкивайтесь с непростыми решениями, которые может принять только настоящий правитель. Стратегически выбирайте силы, способности, боевые навыки, заклинания, предметы, оружие, наборы доспехов и наряды вашего персонажа, чтобы выявить героя внутри них.
Режим бога
Скачать Awaken: Chaos Era (Мод, Режим бога) v1.4.510 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.