Описание

Awaken: Chaos Era - Исследуйте бескрайние красивые пейзажи Пробуждения, чтобы открыть для себя новые локации, спрятанные сокровища и лучшие предметы коллекционирования. Погрузитесь в этот мир, исследуя его в своем собственном темпе без заданного пути. Играйте за своего персонажа и сталкивайтесь с непростыми решениями, которые может принять только настоящий правитель. Стратегически выбирайте силы, способности, боевые навыки, заклинания, предметы, оружие, наборы доспехов и наряды вашего персонажа, чтобы выявить героя внутри них.