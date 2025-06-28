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Awaken: Chaos Era (Мод, Режим бога)

Awaken: Chaos Era (Мод, Режим бога) v1.4.510

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Версия:
1.4.510
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Century Games Publishing
Категория:
Игры / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 585
Описание

Awaken: Chaos Era - Исследуйте бескрайние красивые пейзажи Пробуждения, чтобы открыть для себя новые локации, спрятанные сокровища и лучшие предметы коллекционирования. Погрузитесь в этот мир, исследуя его в своем собственном темпе без заданного пути. Играйте за своего персонажа и сталкивайтесь с непростыми решениями, которые может принять только настоящий правитель. Стратегически выбирайте силы, способности, боевые навыки, заклинания, предметы, оружие, наборы доспехов и наряды вашего персонажа, чтобы выявить героя внутри них.


Информация о модах

Режим бога

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Awaken: Chaos Era (Мод, Режим бога) v1.4.510 MOD APK

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Скачать Awaken: Chaos Era (Мод, Режим бога) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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