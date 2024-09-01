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Jewel Temple Island (Мод, Auto Win)

Jewel Temple Island (Мод, Auto Win) 1.17.5

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Версия:
1.17.5
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
V2R
Категория:
Игры / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 43 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
699
Скриншоты
Описание

Jewel Ancient Island — это захватывающая игра-головоломка в жанре «три в ряд», которая завоевывает все большую популярность среди любителей приключений и загадок. Игроки, которые обожают исследовать древние руины и охотиться за давно потерянными сокровищами, найдут в этой игре множество увлекательных задач и интригующих загадок.


Действие игры разворачивается в различных исторических периодах, где каждая локация предлагает уникальные головоломки и среду для исследования. Постепенно продвигаясь по уровням, игроки сталкиваются с все более сложными задачами, которые требуют внимания к деталям и стратегического мышления. Jewel Ancient Island привлекает поклонников головоломок своей богатой атмосферой, разнообразием уровней и возможностью погружения в мир древних тайн и сокровищ.


Информация о модах

Автоматическая победа

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