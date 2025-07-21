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Anti Terrorism Mission : CS (Мод, Бесплатные покупки)

Anti Terrorism Mission : CS (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.25

175
41
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Версия:
1.1.25
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Gunfire Game
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 00:16
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
53 126
Описание

Critical Strike: Offline Game — лучший шутер от первого лица для вас! Разработчики Critical Strike: Offline Game позаботились о том, чтобы все было включено в игровой процесс. От реалистичной графики до умных ботов, в этой игре есть все, что вам нужно.


Есть игроки Overwatch, которые просто не могут найти способ играть в нее в автономном режиме и не всегда могут позволить себе высокоскоростное подключение к Интернету! Разработчики Critical Strike: Offline Game почувствовали свою боль и решили создать для них бесплатную и расслабляющую игру в Overwatch. Теперь они могут наслаждаться игрой в автономном режиме в любое время на любом компьютере с подключением к Интернету!


Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Разблокированы все предметы
  • Реклама удалена
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Anti Terrorism Mission : CS (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.25 MOD APK

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Скачать Anti Terrorism Mission : CS (Мод, Бесплатные покупки) 117 Мб Ссылка 2 117 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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