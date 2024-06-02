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Эго Sword: Idle Sword Clicker (Мод, Много жизней)

Эго Sword: Idle Sword Clicker (Мод, Много жизней) 2.17

3
2
Скачать (117 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Betdon
Версия:
2.17
Категория:
Игры / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 117 Мб
id приложения:
com.betdon.egosword
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
5 323

Реальные казуальные игры отличаются от более сложных игр тем, что их создание не требует значительных технических ресурсов и больших бюджетов. Разработчики не обязаны иметь передовые навыки в области создания графических движков или создания сложных персонажей с глубокой сюжетной линией. Вместо этого они могут сосредотачиваться на простом, но увлекательном геймплее, что делает такие игры более доступными для широкой аудитории. Ego Sword: Idle Sword Clicker - это одна из успешных казуальных игр, разработанных Betdon. Игра получила высокие оценки и положительные отзывы от игроков в Google Play, что свидетельствует о ее популярности и привлекательности.


Она предоставляет игрокам возможность сражаться и постоянно улучшать своего персонажа. Важным аспектом является свобода выбора в развитии и диверсификации сил персонажа. Игроки могут изменять внешний вид и костюмы своего персонажа, что добавляет вариативности и разнообразия в игровой процесс. Графика игры выполнена в ностальгическом пиксельном стиле, что придает игре уникальный и привлекательный внешний вид. Такие элементы как мечники и борьба за улучшение силы персонажа делают Ego Sword: Idle Sword Clicker интересным опытом для игроков, которые ценят простой, но захватывающий геймплей.




Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Боссу некогда
  • Всегда босс
  • Свободные души

* Играйте в автономном режиме, чтобы избежать бана.

ПРИМЕЧАНИЕ . Не забудьте включить разрешения вручную, если Android 6.0, выбрав «Настройки»> «Приложения»> «Название игры»> «Разрешения» | Отображать поверх других приложений.



 Теги темы: Пиксельная, RPG, Встроенный кэш

Скачать Эго Sword: Idle Sword Clicker (Мод, Много жизней) 2.17 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Эго Sword: Idle Sword Clicker (Мод, Много жизней)
117 Мб
Ссылка 2
117 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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