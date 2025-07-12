android-1.ru / Игры / Симуляторы / Игра любовная история: Поцелуй миллиардера (Мод, Много алмазов/билетов)
Игра любовная история: Поцелуй миллиардера (Мод, Много алмазов/билетов)

Игра любовная история: Поцелуй миллиардера (Мод, Много алмазов/билетов) v1.4.0

8
5
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Webelinx Love Story Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Вчера, 22:04
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 583
Описание

Игра любовная история: Поцелуй миллиардера - Визуальная новелла, узнайте что такое настоящая любовь. В этот раз вас ждут самые настоящие испытания, устоять перед которыми будет не просто. Вы сможете встречаться с влиятельным человеком? Принимайте важные решения которые будут влиять на вашу любовную жизнь и посмотрите куда судьба приведёт вас в этот раз.

Вам предоставляется возможность узнать - каково это поцеловаться с миллиардером, эта игра может превзойти ваши ожидания.

Вы сможете персонализировать вашу героиню как захотите, настройте волосы, цвет кожи, одежду и аксессуары.

Испытайте на себе гламурную жизнь, ходите на свидания с миллиардерами.


Информация о модах
  • Ваши бриллианты и ключи никогда не уменьшатся (Cre: cheatbyte)

как обойти лицензию?


Если вы получили команду «Получить эту игру из магазина Google Play», сделайте это, удалите мод, а затем перейдите в магазин игр и загрузите оригинальную игру; после загрузки несколько% отмените. Теперь вернитесь, установите MOD APK и играйте.

Показать полностью
 Теги темы: Много алмазов, Новеллы

Скачать Игра любовная история: Поцелуй миллиардера (Мод, Много алмазов/билетов) v1.4.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать из Google Play
Скачать Игра любовная история: Поцелуй миллиардера (Мод, Много алмазов/билетов) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Hero Factory (Много маны/мод меню)
Hero Factory (Много маны/мод меню)
Version: 3.1.40
Prison Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)
Prison Empire Tycoon - Idle Game (Мод, Много денег)
Version: 3.9.3
Evertech Sandbox (Встроенный кэш)
Evertech Sandbox (Встроенный кэш)
Version: 7.6.1698
Idle Car (Мод меню)
Idle Car (Мод меню)
Version: 2.2.1
Idle Evolution - from Cell to Human (Мод, Бесплатные покупки)
Idle Evolution - from Cell to Human (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.3
Idle Streamer! (Мод, Много денег)
Idle Streamer! (Мод, Много денег)
Version: 1.52
Totally Reliable Delivery Service (Мод, Unlocked)
Totally Reliable Delivery Service (Мод, Unlocked)
Version: 1.6
iGun Pro 2 - The Ultimate Gun Application (Мод, Unlocked)
iGun Pro 2 - The Ultimate Gun Application (Мод, Unlocked)
Version: 2.177

Отзывы о Игра любовная история: Поцелуй миллиардера (Мод, Много алмазов/билетов)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
avocado
avocado 1 ноября 2022 06:00
Не работает. Не могу даже зайти в игру, не загружается. Не заполняется даже 1-й алмаз. Исправьте пожалуйста.
0
Ответить