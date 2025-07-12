Игра любовная история: Поцелуй миллиардера (Мод, Много алмазов/билетов) v1.4.0
Игра любовная история: Поцелуй миллиардера - Визуальная новелла, узнайте что такое настоящая любовь. В этот раз вас ждут самые настоящие испытания, устоять перед которыми будет не просто. Вы сможете встречаться с влиятельным человеком? Принимайте важные решения которые будут влиять на вашу любовную жизнь и посмотрите куда судьба приведёт вас в этот раз.
Вам предоставляется возможность узнать - каково это поцеловаться с миллиардером, эта игра может превзойти ваши ожидания.
Вы сможете персонализировать вашу героиню как захотите, настройте волосы, цвет кожи, одежду и аксессуары.
Испытайте на себе гламурную жизнь, ходите на свидания с миллиардерами.
- Ваши бриллианты и ключи никогда не уменьшатся (Cre: cheatbyte)
как обойти лицензию?
Если вы получили команду «Получить эту игру из магазина Google Play», сделайте это, удалите мод, а затем перейдите в магазин игр и загрузите оригинальную игру; после загрузки несколько% отмените. Теперь вернитесь, установите MOD APK и играйте.
Скачать Игра любовная история: Поцелуй миллиардера (Мод, Много алмазов/билетов) v1.4.0 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.