Описание

Игра любовная история: Поцелуй миллиардера - Визуальная новелла, узнайте что такое настоящая любовь. В этот раз вас ждут самые настоящие испытания, устоять перед которыми будет не просто. Вы сможете встречаться с влиятельным человеком? Принимайте важные решения которые будут влиять на вашу любовную жизнь и посмотрите куда судьба приведёт вас в этот раз.

Вам предоставляется возможность узнать - каково это поцеловаться с миллиардером, эта игра может превзойти ваши ожидания.

Вы сможете персонализировать вашу героиню как захотите, настройте волосы, цвет кожи, одежду и аксессуары.

Испытайте на себе гламурную жизнь, ходите на свидания с миллиардерами.