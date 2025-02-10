Описание

Dune: Imperium Digital — это цифровая адаптация известной настольной игры, вдохновленная богатой вселенной "Дюны" Фрэнка Герберта и ее недавними экранизациями. Эта игра является идеальным выбором для разнообразных категорий геймеров: от преданных поклонников культовой франшизы до энтузиастов сложных стратегических настольных игр с использованием карт и других игровых элементов.





"Dune: Imperium Digital" предлагает глубокий и разнообразный игровой опыт, сочетая в себе стратегическое планирование, тактическое сражение и дипломатию. Игрокам предстоит взять под свой контроль один из великих домов вселенной "Дюны", стремясь к доминированию на песчаных планетах, извлекая ресурсы, завоевывая политическое влияние и, конечно же, контролируя ценнейший во вселенной ресурс — меланж, или "пряность".