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Dune: Imperium Digital (Полная версия)

Dune: Imperium Digital (Полная версия) 2.1.7

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Версия:
2.1.7
Требования:
Android 9
Разработчик:
Dire Wolf Digital
Категория:
Платные / Настольные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 518 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 229
Скриншоты
Описание

Dune: Imperium Digital — это цифровая адаптация известной настольной игры, вдохновленная богатой вселенной "Дюны" Фрэнка Герберта и ее недавними экранизациями. Эта игра является идеальным выбором для разнообразных категорий геймеров: от преданных поклонников культовой франшизы до энтузиастов сложных стратегических настольных игр с использованием карт и других игровых элементов.


"Dune: Imperium Digital" предлагает глубокий и разнообразный игровой опыт, сочетая в себе стратегическое планирование, тактическое сражение и дипломатию. Игрокам предстоит взять под свой контроль один из великих домов вселенной "Дюны", стремясь к доминированию на песчаных планетах, извлекая ресурсы, завоевывая политическое влияние и, конечно же, контролируя ценнейший во вселенной ресурс — меланж, или "пряность".


Информация о модах

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