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Drop Away: Color Puzzle (Мод, Бесплатные покупки)

Drop Away: Color Puzzle (Мод, Бесплатные покупки) v1.1.3

Собирай мебель, совпадай цвета и освободи пространство на каждом уровне

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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 15:02
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

В Drop Away: Color Puzzle ты оказываешься перед полем, уставленным блоками в форме стульев, тумб и диванов. Твоя задача — перетаскивать мебель так, чтобы одинаковые цвета соприкасались, а затем «падали» внизу, освобождая место. Планировать ходы нужно аккуратно: на узкой зоне каждый блок на счету, а на поздних уровнях пространство тает на глазах. Яркие визуальные эффекты делают каждое совпадение зрелищным и настраивают на нескончаемое, но умное веселье.


Со временем игра предлагает все более хитроумные головоломки и ценные помощники: ускорители падения, смену цвета или возможность передвинуть мебель вне очереди. Есть ежедневные испытания для дополнительной порции азарта и система прогресса, где за решения тебе начисляют бонусы и открывают скрытые локации. Работает офлайн, без навязчивого доната, и идеально подходит тем, кто хочет тренировать логику и получать удовольствие от аккуратных, но дерзких перестановок.


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 Теги темы: Бесплатные покупки

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Скачать Drop Away: Color Puzzle (Мод, Бесплатные покупки) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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