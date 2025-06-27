Описание

В Drop Away: Color Puzzle ты оказываешься перед полем, уставленным блоками в форме стульев, тумб и диванов. Твоя задача — перетаскивать мебель так, чтобы одинаковые цвета соприкасались, а затем «падали» внизу, освобождая место. Планировать ходы нужно аккуратно: на узкой зоне каждый блок на счету, а на поздних уровнях пространство тает на глазах. Яркие визуальные эффекты делают каждое совпадение зрелищным и настраивают на нескончаемое, но умное веселье.





Со временем игра предлагает все более хитроумные головоломки и ценные помощники: ускорители падения, смену цвета или возможность передвинуть мебель вне очереди. Есть ежедневные испытания для дополнительной порции азарта и система прогресса, где за решения тебе начисляют бонусы и открывают скрытые локации. Работает офлайн, без навязчивого доната, и идеально подходит тем, кто хочет тренировать логику и получать удовольствие от аккуратных, но дерзких перестановок.