Описание

My Gym - это игра в режиме ожидания, которая позволяет игрокам самостоятельно управлять тренажерным залом и развивать его в соответствии со своими предпочтениями. У многих из нас часто есть хобби - заниматься спортом, чтобы получить горячее и здоровое тело. Итак, каково это управлять студийным тренажерным залом? Что нужно сделать, чтобы клиенты остались довольны? Что вам нужно сделать, чтобы ваши клиенты были в лучшей форме? Что нужно сделать, чтобы спортзал был качественным? Все вопросы по управлению спортивной студией будут в этой игре. Если вы любитель холостых игр или хотите испытать опыт управления спортивной студией, эта игра даст вам все, что у нее есть.





My Gym - это игра-симулятор управления, в которой сочетаются элементы Idle для создания разнообразного, глубокого и увлекательного игрового процесса. Геймплей также будет иметь более продвинутые функции, чтобы упростить процесс управления игроком, чем когда-либо. Игроки начнут с небольшого тренажерного зала с некачественным оборудованием и необслуживаемой мебелью.