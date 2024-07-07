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Моя Фитнесс Студия (Мод, Много денег)

Моя Фитнесс Студия (Мод, Много денег) 5.15.3482

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Версия:
5.15.3482
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tatem Games Inc.
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4 175
Скриншоты
Описание

My Gym - это игра в режиме ожидания, которая позволяет игрокам самостоятельно управлять тренажерным залом и развивать его в соответствии со своими предпочтениями. У многих из нас часто есть хобби - заниматься спортом, чтобы получить горячее и здоровое тело. Итак, каково это управлять студийным тренажерным залом? Что нужно сделать, чтобы клиенты остались довольны? Что вам нужно сделать, чтобы ваши клиенты были в лучшей форме? Что нужно сделать, чтобы спортзал был качественным? Все вопросы по управлению спортивной студией будут в этой игре. Если вы любитель холостых игр или хотите испытать опыт управления спортивной студией, эта игра даст вам все, что у нее есть.


My Gym - это игра-симулятор управления, в которой сочетаются элементы Idle для создания разнообразного, глубокого и увлекательного игрового процесса. Геймплей также будет иметь более продвинутые функции, чтобы упростить процесс управления игроком, чем когда-либо. Игроки начнут с небольшого тренажерного зала с некачественным оборудованием и необслуживаемой мебелью.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Денег всегда достаточно
  • Деньги без уменьшения


Информация: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Моя Фитнесс Студия (Мод, Много денег) v5.15.3482 MOD APK

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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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