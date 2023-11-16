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Brotato (Мод меню)

Brotato (Мод меню) 1.3.523

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Версия:
1.3.523
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
Экшен / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 629
Скриншоты
Описание

Brotato - это захватывающая игра в жанре rogue-lite с видом сверху, которая предоставляет игрокам возможность взять на себя роль картофелины и сражаться с полчищами инопланетных существ. Геймплей в этой игре охватывает динамичные и интенсивные бои, где вы можете использовать до 6 различных видов оружия для защиты от врагов.


Одной из ключевых особенностей Brotato является система rogue-lite, которая предполагает, что после смерти вы начнете игру заново, но с сохраненными навыками и опытом. Это позволяет создавать уникальные сборки и стратегии в каждой попытке, делая игру увлекательной и разнообразной. Игра также предлагает различные черты и предметы, которые можно собирать и комбинировать, чтобы улучшить своего персонажа. Это добавляет элемент стратегии и позволяет игрокам настраивать свой стиль игры.


В Brotato есть множество врагов и боссов, которые будут испытывать ваши навыки и реакцию. Борьба с ними предоставляет много удовольствия и вызовов. Кроме того, игра обладает яркой и стильной графикой, которая придает ей уникальный внешний вид. Захватывающий и динамичный геймплей, разнообразие оружия и возможность создавать уникальные сборки делают Brotato привлекательной игрой для поклонников жанра rogue-lite и шутеров.



Информация о модах

ㆍМОД МЕНЮ

ㆍРежим бога

ㆍМножитель атаки

ㆍСкорость атаки (очень быстрая)

ㆍНеограниченная валюта


Примечание. Потратьте валюту, чтобы получить неограниченное количество валюты.



Brotato Premium


MOD MENU
✶ Множитель урона
✶ Ускоренное получение опыта
> Неограниченные деньги* (установлено по умолчанию)
* увеличение вместо уменьшения 

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Brotato (Мод меню) 139 Мб Ссылка 2 139 Мб Brotato Premium 139 Мб Brotato Premium (Ссылка 2) 139 Мб Brotato Premium 139 Мб Brotato Premium (Ссылка 2) 139 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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