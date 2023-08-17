Cat Escape - это увлекательная головоломка, в которой вы будете сопровождать очаровательного кота. В этой игре вас ожидают умственные испытания, которые потребуют от вас проявить свои навыки IQ.





Игра предоставит вам разнообразные головоломки и задачи, которые необходимо решить, чтобы продвигаться дальше и открывать новые захватывающие элементы игры. Будьте готовы к разнообразным вызовам, которые будут проверять вашу логику и интеллект. Участвуйте в этой игре, помогая милому коту преодолевать препятствия и решать головоломки в попытке сбежать или достичь своей цели.



