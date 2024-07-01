Raft Survival: Desert Nomad — первая игра, превращающая пустыню в поле битвы, а вас в главного героя. Ваша цель - победить, не только уничтожив своих противников, но и сохранив себе жизнь. Испытайте смерть за 60 минут геймплея с 3 различными режимами сложности, что повышает реалистичность каждой ситуации.





Обзаведитесь собственным плотом, выживайте одновременно на воде и на суше, сражайтесь с животными и другими игроками, рискуйте — вот что вам нужно сделать, чтобы стать кочевником пустыни. Тысячи километров необитаемой пустыни ждут вас в этой игре, которая заставит вас почувствовать себя не просто выжившим — авантюристом! Не упустите эту оригинальную возможность стать кочевником пустыни! В новом выпуске Raft Survival: Desert Nomad.