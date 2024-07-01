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Raft Survival: Desert Nomad (Мод, Много денег)

Raft Survival: Desert Nomad (Мод, Много денег) 0.35.12

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Скачать (600 Мб)
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Версия:
0.35.12
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
TREASTONE LTD
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 723

Raft Survival: Desert Nomad — первая игра, превращающая пустыню в поле битвы, а вас в главного героя. Ваша цель - победить, не только уничтожив своих противников, но и сохранив себе жизнь. Испытайте смерть за 60 минут геймплея с 3 различными режимами сложности, что повышает реалистичность каждой ситуации.


Обзаведитесь собственным плотом, выживайте одновременно на воде и на суше, сражайтесь с животными и другими игроками, рискуйте — вот что вам нужно сделать, чтобы стать кочевником пустыни. Тысячи километров необитаемой пустыни ждут вас в этой игре, которая заставит вас почувствовать себя не просто выжившим — авантюристом! Не упустите эту оригинальную возможность стать кочевником пустыни! В новом выпуске Raft Survival: Desert Nomad.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Один удар убивает
  • Деньги растут вместе с расходами
  • Неограниченная ведьма

Мод 2

  • Бесплатные покупки за реальные деньги



 Теги темы: Много денег

Скачать Raft Survival: Desert Nomad (Мод, Много денег) 0.35.12 взлом

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MOD V1 600 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 600 Мб

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