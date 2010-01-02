TCG Card Shop Tycoon Simulator (Мод, Unlocked) - Получайте удовольствие, играя в TCG Card Shop Tycoon и зарабатывая деньги в этой карточной игре магната! Присоединяйтесь к тысячам игроков по всему миру и начните свой собственный бизнес магната карточного магазина прямо сейчас! Или вы можете быть коллекционером карт, собирая свою коллекцию редких карт.





Хотите начать свой бизнес? Создавайте и улучшайте свой магазин карт, чтобы увеличить свою прибыль, собирайте редкие карты и расширяйте свою клиентскую базу, нанимая больше сотрудников. Или, в качестве альтернативы, вы можете быть коллекционером карт, покупая, обменивая и продавая карты с другими. Присоединяйтесь к веселью сегодня! Выберите, каким игроком вы хотите быть в TCG Card Shop Tycoon, чтобы заработать деньги или собрать коллекцию редких карт. Загрузите TCG Card Shop Tycoon прямо сейчас бесплатно!