Описание

Dark War Survival — Приготовьтесь к решающему испытанию на выживание в зомби-апокалипсисе! Погрузитесь в захватывающий игровой процесс и раскройте события, которые ждут вашего исследования.





Внезапный и катастрофический зомби-вирус разрушает человеческое общество, и ваша когда-то уютная жизнь рушится. Семья и друзья превращаются в ходячих мертвецов прямо на ваших глазах. Спасаясь от хаоса, вы покидаете свой разрушающийся дом и сталкиваетесь с главной задачей: создать убежище, чтобы выжить в зомби-апокалиптическом мире и вновь разжечь пламя человеческой цивилизации.





Сможете ли вы успешно адаптироваться к враждебной среде, полной опасностей, и возглавить выживших в восстановлении цивилизации? Вас ждут эпические битвы, сложные решения и стратегическое планирование. Пришло время сделать шаг вперед и доказать, что человечество сможет выжить и возродиться даже в самых мрачных условиях.