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Dark War Survival (Полная версия)

Dark War Survival (Полная версия) 1.250.568

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Версия:
1.250.568
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
focus on fun studio
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 574 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
336
Скриншоты
Описание

Dark War Survival — Приготовьтесь к решающему испытанию на выживание в зомби-апокалипсисе! Погрузитесь в захватывающий игровой процесс и раскройте события, которые ждут вашего исследования.


Внезапный и катастрофический зомби-вирус разрушает человеческое общество, и ваша когда-то уютная жизнь рушится. Семья и друзья превращаются в ходячих мертвецов прямо на ваших глазах. Спасаясь от хаоса, вы покидаете свой разрушающийся дом и сталкиваетесь с главной задачей: создать убежище, чтобы выжить в зомби-апокалиптическом мире и вновь разжечь пламя человеческой цивилизации.


Сможете ли вы успешно адаптироваться к враждебной среде, полной опасностей, и возглавить выживших в восстановлении цивилизации? Вас ждут эпические битвы, сложные решения и стратегическое планирование. Пришло время сделать шаг вперед и доказать, что человечество сможет выжить и возродиться даже в самых мрачных условиях.


Информация о модах
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Скачать Dark War Survival (Полная версия) 574 Мб Ссылка 2 574 Мб

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