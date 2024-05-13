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Frozen Farm: Island Adventure (Мод, Много денег)

Frozen Farm: Island Adventure (Мод, Много денег) 1.0.20

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ZITGA
Версия:
1.0.20
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 210 Мб
id приложения:
com.zitga.family.island.adventure.simulation.game
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
1
Просмотров:
220

Frozen Farm: Island Adventure — это увлекательная аркадная игра с элементами классического фермерского симулятора, где игроки попадают на остров, постоянно подвергающийся климатическим аномалиям. Эти условия ставят под угрозу ведение сельского хозяйства, так как урожай может быть уничтожен в любой момент. Игрокам предстоит учитывать множество факторов: от выбора культур, которые смогут выжить в экстремальных условиях, до разведения домашнего скота и птицы, что добавляет игре реалистичности и сложности.


Одной из особенностей игры является сюжетная линия, которая вводит игроков в историю семьи, стремящейся вернуться в родные края. Это путешествие через приключения на ферме связано с множеством задач и мини-игр, которые нужно выполнить для достижения их цели. Каждое действие и решение в игре влияет на успех их миссии.


Игра предлагает великолепную графику и множество уровней с различными заданиями, что делает каждую игровую сессию разнообразной и интересной. С течением времени игроки открывают новые геймплейные возможности, что постоянно поддерживает интерес к игре. "Frozen Farm: Island Adventure" идеально подходит для тех, кто ищет не только развлечение, но и хочет испытать свои управленческие способности в непредсказуемых и изменчивых условиях сельского хозяйства.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Frozen Farm: Island Adventure (Мод, Много денег) 1.0.20 взлом

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Скачать Frozen Farm: Island Adventure (Мод, Много денег)
210 Мб
Ссылка 2
210 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Frozen Farm: Island Adventure (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Soha
Soha 13 мая 2024 09:44
Это не мод, а обычная игра.
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