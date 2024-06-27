Save The Dog - Draw to Save (Мод, Много монет) 2.1.7
Версия:
2.1.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WEGO Global
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:56
Возраст:
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 780
Убивайте пчел своими искусными навыками рисования!
Save The Dog — это игра-головоломка, одновременно увлекательная и сложная. В этой игре вы должны спасти свою собаку от роя пчел, используя свои навыки рисования. Время от времени игра бросает вам вызовы, которые заставят вас дважды подумать о том, как спасти свою собаку самым быстрым и эффективным способом.
Теперь, когда эта забавная игра доступна в Steam, мы с нетерпением ждем, когда вы поделитесь весельем с друзьями, членами семьи и всеми остальными в вашем сообществе. В Save The Dog наслаждайтесь спасением вашей собаки от роев пчел с помощью бесплатного инструмента для рисования!
Информация о модах
много золотых монет
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