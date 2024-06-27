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Save The Dog - Draw to Save (Мод, Много монет)

Save The Dog - Draw to Save (Мод, Много монет) 2.1.7

13
4
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Версия:
2.1.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WEGO Global
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 780

Убивайте пчел своими искусными навыками рисования!


Save The Dog — это игра-головоломка, одновременно увлекательная и сложная. В этой игре вы должны спасти свою собаку от роя пчел, используя свои навыки рисования. Время от времени игра бросает вам вызовы, которые заставят вас дважды подумать о том, как спасти свою собаку самым быстрым и эффективным способом.


Теперь, когда эта забавная игра доступна в Steam, мы с нетерпением ждем, когда вы поделитесь весельем с друзьями, членами семьи и всеми остальными в вашем сообществе. В Save The Dog наслаждайтесь спасением вашей собаки от роев пчел с помощью бесплатного инструмента для рисования!


Скриншоты

Информация о модах

много золотых монет

 Теги темы: Много денег

Скачать Save The Dog - Draw to Save (Мод, Много монет) 2.1.7 взлом

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Скачать Save The Dog - Draw to Save (Мод, Много монет) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

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