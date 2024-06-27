Убивайте пчел своими искусными навыками рисования!





Save The Dog — это игра-головоломка, одновременно увлекательная и сложная. В этой игре вы должны спасти свою собаку от роя пчел, используя свои навыки рисования. Время от времени игра бросает вам вызовы, которые заставят вас дважды подумать о том, как спасти свою собаку самым быстрым и эффективным способом.





Теперь, когда эта забавная игра доступна в Steam, мы с нетерпением ждем, когда вы поделитесь весельем с друзьями, членами семьи и всеми остальными в вашем сообществе. В Save The Dog наслаждайтесь спасением вашей собаки от роев пчел с помощью бесплатного инструмента для рисования!