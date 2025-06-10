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SuitU: Fashion Avatar Dress Up (Мод, Без рекламы)

SuitU: Fashion Avatar Dress Up (Мод, Без рекламы) 3.1.11

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Версия:
3.1.11
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Libii HK Limited
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 12:34
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 844
Скриншоты
Описание

SuitU: Fashion Avatar Dress Up - Откройте для себя и получите самые модные наряды, аксессуары, украшения и даже профессиональный макияж. Откройте для себя потрясающие фотографии ваших любимых моделей, в том числе самых горячих знаменитостей со всего мира. Станьте модницей благодаря SuitU. Вы хотите быть сказочным, и вы также хотите получать от этого удовольствие! Если ты не просто обычная девушка, а красивая женщина с сильным характером - эта игра для тебя!


Игра подходит для бесконечной игры! Сколько есть нарядов? Можно сказать, что у него нет ограничений — от одного до бесконечности и больше — потому что каждый игрок создает свой собственный проект, выбирая своих персонажей и предметы. Идея бесконечных возможностей делает эту игру привлекательной как для молодежи, так и для взрослых всех возрастов, которые хотят играть со своими друзьями.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать SuitU: Fashion Avatar Dress Up (Мод, Без рекламы) v3.1.11 MOD APK

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Скачать SuitU: Fashion Avatar Dress Up (Мод, Без рекламы) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о SuitU: Fashion Avatar Dress Up (Мод, Без рекламы)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 июня 2023 19:14
Виктория Балакина,
скоро обновим
0
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Виктория Балакина
Виктория Балакина 29 июня 2023 15:38
Обновите пожалуйста
-1
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