SuitU: Fashion Avatar Dress Up (Мод, Без рекламы) 3.1.11
SuitU: Fashion Avatar Dress Up - Откройте для себя и получите самые модные наряды, аксессуары, украшения и даже профессиональный макияж. Откройте для себя потрясающие фотографии ваших любимых моделей, в том числе самых горячих знаменитостей со всего мира. Станьте модницей благодаря SuitU. Вы хотите быть сказочным, и вы также хотите получать от этого удовольствие! Если ты не просто обычная девушка, а красивая женщина с сильным характером - эта игра для тебя!
Игра подходит для бесконечной игры! Сколько есть нарядов? Можно сказать, что у него нет ограничений — от одного до бесконечности и больше — потому что каждый игрок создает свой собственный проект, выбирая своих персонажей и предметы. Идея бесконечных возможностей делает эту игру привлекательной как для молодежи, так и для взрослых всех возрастов, которые хотят играть со своими друзьями.
Без рекламы
Скачать SuitU: Fashion Avatar Dress Up (Мод, Без рекламы) v3.1.11 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.