Journey Home - Merge & Story (Мод, Много денег) 1.8.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Wixot Games
Версия:
1.8.2
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 381
В игре "Journey Home" ваши возможности не ограничиваются только путешествиями. Здесь вы можете преобразовывать обычные предметы и использовать их в своих путешествиях и приключениях. Вашей задачей будет удовлетворять потребности и аппетиты ваших клиентов, творчески комбинируя различные товары, которые уже являются их любимыми.
Игра предоставляет вам возможность проявить свои навыки в строительстве и дизайне интерьера. Вы сможете собирать и отделывать свои помещения в совершенно новом стиле. Здесь вы найдете все необходимое для обновления или реконструкции вашего дома, ресторана или двора. Вас ждет бесчисленное количество предметов и возможностей, и ваша задача - создать их великолепно и вдохнуть новую жизнь в обыденные вещи.
Информация о модах
- Неограниченная энергия
- Меньше рекламы
Скачать Journey Home - Merge & Story (Мод, Много денег) 1.8.2 взлом
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