В игре "Journey Home" ваши возможности не ограничиваются только путешествиями. Здесь вы можете преобразовывать обычные предметы и использовать их в своих путешествиях и приключениях. Вашей задачей будет удовлетворять потребности и аппетиты ваших клиентов, творчески комбинируя различные товары, которые уже являются их любимыми.





Игра предоставляет вам возможность проявить свои навыки в строительстве и дизайне интерьера. Вы сможете собирать и отделывать свои помещения в совершенно новом стиле. Здесь вы найдете все необходимое для обновления или реконструкции вашего дома, ресторана или двора. Вас ждет бесчисленное количество предметов и возможностей, и ваша задача - создать их великолепно и вдохнуть новую жизнь в обыденные вещи.