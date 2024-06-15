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Zoo Merge (Мод, Бесплатные покупки)

Zoo Merge (Мод, Бесплатные покупки) 0.19.0

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2
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
YOURE Games GmbH
Версия:
0.19.0
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
577

Zoo Merge - это захватывающая и завораживающая игра, которая переносит вас в увлекательный мир восстановления заброшенного зоопарка. Вашей главной задачей станет объединение ресурсов с помощью механики "три в ряд", чтобы оживить и улучшить вольеры для очаровательных панд, альпак и обезьян.


В этой игре вам предстоит решать разнообразные головоломки и задания, чтобы собирать ресурсы и строить новые вольеры для животных. Каждое слияние "три в ряд" принесет вам удовлетворение и приблизит вас к цели - создать рай для милых обитателей зоопарка.


Зоопарк, который вы восстановите, станет истинным произведением искусства. Вы сможете модернизировать его, добавлять новые аттракционы и улучшать условия для животных. Ваша стратегическая прозорливость и умение планировать будут ключевыми элементами успеха.


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Скачать Zoo Merge (Мод, Бесплатные покупки) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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