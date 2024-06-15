Zoo Merge - это захватывающая и завораживающая игра, которая переносит вас в увлекательный мир восстановления заброшенного зоопарка. Вашей главной задачей станет объединение ресурсов с помощью механики "три в ряд", чтобы оживить и улучшить вольеры для очаровательных панд, альпак и обезьян.





В этой игре вам предстоит решать разнообразные головоломки и задания, чтобы собирать ресурсы и строить новые вольеры для животных. Каждое слияние "три в ряд" принесет вам удовлетворение и приблизит вас к цели - создать рай для милых обитателей зоопарка.





Зоопарк, который вы восстановите, станет истинным произведением искусства. Вы сможете модернизировать его, добавлять новые аттракционы и улучшать условия для животных. Ваша стратегическая прозорливость и умение планировать будут ключевыми элементами успеха.