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Plants vs. Zombies™ 3 (Мод меню)

Plants vs. Zombies™ 3 (Мод меню) 14.0.23

9
0
Скачать (174 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Версия:
14.0.23
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 174 Мб
id приложения:
com.ea.gp.pvzn3xt
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
9
Комментарии:
0
Просмотров:
2 465

Plants vs. Zombies 3 - это захватывающее новое приключение, которое вернет вас в мир растений, сражающихся с зомби, чтобы отомстить за последнее хаотическое вторжение доктора Зомбосса. Эта игра полна дурацкими персонажами, увлекательным сюжетом, глубокой стратегической игрой и множеством настроек, которые позволят вам настроить игровой процесс по своему вкусу.


Игрокам предстоит защищать Нейборвиль от зомби, используя разнообразные виды растений с уникальными способностями. Вы сможете разрабатывать собственные стратегии, чтобы справиться с разнообразными видами зомби и пройти через различные уровни и задачи.


Plants vs. Zombies 3 предлагает глубокий и разнообразный игровой опыт, который позволит вам насладиться бесконечными часами развлечения. Будьте готовы к веселым приключениям, множеству забавных моментов и битвам с самыми безумными зомби. Вернитесь в этот забавный и захватывающий мир и помогите растениям одержать победу над зомби!


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Солнечные цветы Мгновенно дарят солнце

Скорость игры

 Теги темы: Мод меню

Скачать Plants vs. Zombies™ 3 (Мод меню) 14.0.23 взлом

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Скачать Plants vs. Zombies™ 3 (Мод меню)
174 Мб
Ссылка 2
174 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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