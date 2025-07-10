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Frost World (Мод, Без рекламы)

Frost World (Мод, Без рекламы) v1.0.2

Борьба с холодом и выживание в замерзшем мире

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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Estoty Vilnius
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 12:16
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 379 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
346
Описание

Frost World переносит вас в постапокалиптический ландшафт, где выживание зависит не только от борьбы с врагами, но и от победы над неумолимым холодом. Мир, покрытый снегом и льдом, бросает вам вызов: собирайте ресурсы, стройте лагеря в руинах, создавайте оружие и устанавливайте ловушки, чтобы защитить себя от опасностей.


Управление запасами становится ключевым элементом игры: с каждым днём еда и топливо истощаются, а холод становится всё сильнее. Создавайте безопасные зоны, исследуйте замёрзшие земли и докажите, что вы способны выжить в условиях бесконечной зимы. Frost World предлагает напряжённый геймплей, где стратегия и смекалка решают всё. Готовы принять вызов? Начните своё путешествие по замёрзшему миру уже сегодня!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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