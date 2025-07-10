Frost World переносит вас в постапокалиптический ландшафт, где выживание зависит не только от борьбы с врагами, но и от победы над неумолимым холодом. Мир, покрытый снегом и льдом, бросает вам вызов: собирайте ресурсы, стройте лагеря в руинах, создавайте оружие и устанавливайте ловушки, чтобы защитить себя от опасностей.
Управление запасами становится ключевым элементом игры: с каждым днём еда и топливо истощаются, а холод становится всё сильнее. Создавайте безопасные зоны, исследуйте замёрзшие земли и докажите, что вы способны выжить в условиях бесконечной зимы. Frost World предлагает напряжённый геймплей, где стратегия и смекалка решают всё. Готовы принять вызов? Начните своё путешествие по замёрзшему миру уже сегодня!
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Frost World (Мод, Без рекламы) v1.0.2 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.