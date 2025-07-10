Описание

Frost World переносит вас в постапокалиптический ландшафт, где выживание зависит не только от борьбы с врагами, но и от победы над неумолимым холодом. Мир, покрытый снегом и льдом, бросает вам вызов: собирайте ресурсы, стройте лагеря в руинах, создавайте оружие и устанавливайте ловушки, чтобы защитить себя от опасностей.





Управление запасами становится ключевым элементом игры: с каждым днём еда и топливо истощаются, а холод становится всё сильнее. Создавайте безопасные зоны, исследуйте замёрзшие земли и докажите, что вы способны выжить в условиях бесконечной зимы. Frost World предлагает напряжённый геймплей, где стратегия и смекалка решают всё. Готовы принять вызов? Начните своё путешествие по замёрзшему миру уже сегодня!