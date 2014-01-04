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War of Islands: Mine and Craft (Мод, Без рекламы)

War of Islands: Mine and Craft (Мод, Без рекламы) 3.0.9

Постройте свою империю на островах и докажите свою непобедимость
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Версия:
3.0.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
MAD PIXEL
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
794
Скриншоты
Описание

В War of Islands: Mine and Craft вы становитесь юным королем, которому предстоит построить, улучшить и управлять настоящим военным лагерем. Добывайте камни и разнообразные ресурсы, обменивайте их на золотые монеты и возводите жизненно важные сооружения, такие как казармы и госпиталь. Каждое здание помогает расширять влияние и укреплять вашу оборону, создавая фундамент для могущественной армии, готовой к любым вызовам.


Расширяйте свои владения, нанимайте новых солдат и совершенствуйте тактику, чтобы ваша армия стала непобедимой. И когда наступит время решающей битвы, используйте всю накопленную мощь, чтобы разбить своих врагов и доказать, что только сильнейшие способны править этим миром!


Информация о модах

Много денег + Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать War of Islands: Mine and Craft (Мод, Без рекламы) v3.0.9 MOD APK

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Скачать War of Islands: Mine and Craft (Мод, Без рекламы) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб
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