Описание

В War of Islands: Mine and Craft вы становитесь юным королем, которому предстоит построить, улучшить и управлять настоящим военным лагерем. Добывайте камни и разнообразные ресурсы, обменивайте их на золотые монеты и возводите жизненно важные сооружения, такие как казармы и госпиталь. Каждое здание помогает расширять влияние и укреплять вашу оборону, создавая фундамент для могущественной армии, готовой к любым вызовам.





Расширяйте свои владения, нанимайте новых солдат и совершенствуйте тактику, чтобы ваша армия стала непобедимой. И когда наступит время решающей битвы, используйте всю накопленную мощь, чтобы разбить своих врагов и доказать, что только сильнейшие способны править этим миром!