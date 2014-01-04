War of Islands: Mine and Craft (Мод, Без рекламы) 3.0.9
Постройте свою империю на островах и докажите свою непобедимость
Версия:
3.0.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
MAD PIXEL
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
794
Описание
В War of Islands: Mine and Craft вы становитесь юным королем, которому предстоит построить, улучшить и управлять настоящим военным лагерем. Добывайте камни и разнообразные ресурсы, обменивайте их на золотые монеты и возводите жизненно важные сооружения, такие как казармы и госпиталь. Каждое здание помогает расширять влияние и укреплять вашу оборону, создавая фундамент для могущественной армии, готовой к любым вызовам.
Расширяйте свои владения, нанимайте новых солдат и совершенствуйте тактику, чтобы ваша армия стала непобедимой. И когда наступит время решающей битвы, используйте всю накопленную мощь, чтобы разбить своих врагов и доказать, что только сильнейшие способны править этим миром!
Информация о модах
Много денег + Без рекламы
Показать полностью
Скачать War of Islands: Mine and Craft (Мод, Без рекламы) v3.0.9 MOD APK
Скачать из Google Play
Скачать War of Islands: Mine and Craft (Мод, Без рекламы) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer