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7Rocks: Симулятор Альпиниста (Мод, Много денег)

7Rocks: Симулятор Альпиниста (Мод, Много денег) v1.13

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Версия:
1.13
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Alexander Tavintsev
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
746
Описание

В игре 7Rocks вас ожидает уникальное испытание - оставить свой след на вершинах грандиозных гор, каждая из которых обладает своим неповторимым климатом и уникальными вызовами. Это приключение заставит вас использовать все ваши навыки и ресурсы для покорения каждой вершины, где с каждым шагом вы сталкиваетесь с новыми опасностями и испытаниями. Зигзагообразные тропы, уходящие ввысь, требуют максимальной концентрации и точности в каждом движении, ведь любая ошибка может обернуться падением на самое начало.


Вам предстоит не только справиться с коварными маршрутами, но и учиться преодолевать последствия серьезных травм, которые могут серьезно затруднить ваше восхождение. В роли смелого альпиниста, вы бросаете вызов природе и собственным страхам, стремясь завоевать звание самого храброго героя игры и получить заветный приз. "7Rocks" - это испытание силы духа, ловкости и выносливости, где каждая вершина становится свидетельством ваших достижений и каждое восхождение - шагом к легендарности.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать 7Rocks: Симулятор Альпиниста (Мод, Много денег) v1.13 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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