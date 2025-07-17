7Rocks: Симулятор Альпиниста (Мод, Много денег) v1.13
В игре 7Rocks вас ожидает уникальное испытание - оставить свой след на вершинах грандиозных гор, каждая из которых обладает своим неповторимым климатом и уникальными вызовами. Это приключение заставит вас использовать все ваши навыки и ресурсы для покорения каждой вершины, где с каждым шагом вы сталкиваетесь с новыми опасностями и испытаниями. Зигзагообразные тропы, уходящие ввысь, требуют максимальной концентрации и точности в каждом движении, ведь любая ошибка может обернуться падением на самое начало.
Вам предстоит не только справиться с коварными маршрутами, но и учиться преодолевать последствия серьезных травм, которые могут серьезно затруднить ваше восхождение. В роли смелого альпиниста, вы бросаете вызов природе и собственным страхам, стремясь завоевать звание самого храброго героя игры и получить заветный приз. "7Rocks" - это испытание силы духа, ловкости и выносливости, где каждая вершина становится свидетельством ваших достижений и каждое восхождение - шагом к легендарности.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.