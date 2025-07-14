Описание

Gumball 3000: World Tour — это уникальный мобильный экспириенс, воссоздающий атмосферу самого безумного и гламурного автопробега в мире. Ты не просто гоняешь — ты Gumballer: участник элитного сообщества водителей, звёзд и коллекционеров. На старте — кастомные ретро-машины, суперредкие гиперкары и сотни километров настоящего приключения. В этом году ралли проходит по пяти странам Юго-Восточной Азии: от хаотичного Ханоя до сверкающего Сингапура. Всё реалистично, атмосферно и с духом настоящего Gumball.





Ты будешь мчаться по живым трассам, пересекать границы и останавливаться на VIP-мероприятиях, словно часть международного автомобильного фестиваля. Каждый город — не просто чекпоинт, а уникальный уровень с вечеринками, событиями и фотомоментами. Заезды, кастомизация машин, коллекции стикеров, редкие аксессуары — всё оформлено в стиле юбилейного издания. Это не просто гонка, это стиль жизни. Впиши своё имя в историю Gumball 3000 — здесь ждут только самых дерзких.