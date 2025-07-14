Gumball 3000: World Tour (Мод, Бесплатные покупки) v1.3.0
Юбилейное ралли суперкаров где ты становишься частью элитной легенды
Gumball 3000: World Tour — это уникальный мобильный экспириенс, воссоздающий атмосферу самого безумного и гламурного автопробега в мире. Ты не просто гоняешь — ты Gumballer: участник элитного сообщества водителей, звёзд и коллекционеров. На старте — кастомные ретро-машины, суперредкие гиперкары и сотни километров настоящего приключения. В этом году ралли проходит по пяти странам Юго-Восточной Азии: от хаотичного Ханоя до сверкающего Сингапура. Всё реалистично, атмосферно и с духом настоящего Gumball.
Ты будешь мчаться по живым трассам, пересекать границы и останавливаться на VIP-мероприятиях, словно часть международного автомобильного фестиваля. Каждый город — не просто чекпоинт, а уникальный уровень с вечеринками, событиями и фотомоментами. Заезды, кастомизация машин, коллекции стикеров, редкие аксессуары — всё оформлено в стиле юбилейного издания. Это не просто гонка, это стиль жизни. Впиши своё имя в историю Gumball 3000 — здесь ждут только самых дерзких.
Бесплатные покупки
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.