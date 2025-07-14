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Gumball 3000: World Tour (Мод, Бесплатные покупки)

Gumball 3000: World Tour (Мод, Бесплатные покупки) v1.3.0

Юбилейное ралли суперкаров где ты становишься частью элитной легенды

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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Road Burn Games
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 00:25
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 527 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Gumball 3000: World Tour — это уникальный мобильный экспириенс, воссоздающий атмосферу самого безумного и гламурного автопробега в мире. Ты не просто гоняешь — ты Gumballer: участник элитного сообщества водителей, звёзд и коллекционеров. На старте — кастомные ретро-машины, суперредкие гиперкары и сотни километров настоящего приключения. В этом году ралли проходит по пяти странам Юго-Восточной Азии: от хаотичного Ханоя до сверкающего Сингапура. Всё реалистично, атмосферно и с духом настоящего Gumball.


Ты будешь мчаться по живым трассам, пересекать границы и останавливаться на VIP-мероприятиях, словно часть международного автомобильного фестиваля. Каждый город — не просто чекпоинт, а уникальный уровень с вечеринками, событиями и фотомоментами. Заезды, кастомизация машин, коллекции стикеров, редкие аксессуары — всё оформлено в стиле юбилейного издания. Это не просто гонка, это стиль жизни. Впиши своё имя в историю Gumball 3000 — здесь ждут только самых дерзких.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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